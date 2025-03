Grande Fratello, il caso Spolverato arriva in Rai: “Cosa deve fare di più?”

Il caso Lorenzo Spolverato sbarca anche in Rai. A Uno Mattina in Famiglia, durante la rassegna stampa di cronaca rosa di Gianni Ippoliti si parla in via del tutto eccezionale del Grande Fratello. L’indignazione verso il concorrente è palpabile in studio. Se persino la Rai è arrivata a discutere del Grande Fratello e dei comportamenti di Lorenzo, significa che il problema ha valicato i confini Mediaset e non può più essere ignorato.

Nelle ultime settimane la parola ”squalifica” è stata abbinata molto spesso a Lorenzo Spolverato. Il modello di pigiami ha tutto il web contro e da quello che si vocifera dietro le quinte, anche gli autori. Alfonso Signorini lo riprende a ogni puntata, ricordandogli che se fosse per lui sarebbe già squalificato. Ma mai niente di fatto, Lorenzo è lì, finalista con altissime probabilità di vincere grazie ai fan della sua coppia con Shaila Gatta e si chiudono tutti e due gli occhi sui suoi atteggiamenti. Dopo le bruttissime immagini di giovedì scorso ci si chiede cosa deve fare di più per venir squalificato, e se lo chiedono pure in Rai. La rassegna stampa di oggi Domenica 9 Marzo di Gianni Ippoliti è dedicata ai bulli e Lorenzo è il protagonista.

UnoMattina contro Lorenzo Spolverato: ”I bulli che non vengono allontanati”

La rassegna stampa di Gianni Ippoliti è un momento di satira e di ironia sulle notizie del momento, eppure sempre ricca di spunti di riflessione. Ippoliti ha esordito dicendo che la rassegna del 9 Marzo, giorno dopo la Festa Della Donna, è dedicata a chi bullizza le donne in tv ma resta impunito.

Oggi 9 Marzo, giorno dopo l’8 Marzo, si dice che la Festa della Donna debba essere celebrata e ricordata tutto l’anno, non solo in un giorno. E noi andiamo a vedere come alcune persone che bullizzano delle donne siano ancora presenti in televisione nonostante gli esposti e le segnalazioni.

Ippoliti riporta le segnalazioni fatte al Codacons sugli episodi di violenza, bullismo e bestemmie da parte di Spolverato. E poi si interroga con i conduttori Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Beppe Convertini su qual è il limite. Cosa deve fare in più Lorenzo per venir finalmente allontanato dalla televisione? Alla domanda i conduttori rispondono con degli eloquenti ”Ehhhhh”. Sui social il video di UnoMattina è subito rimbalzato ovunque vista l’eccezionalità del tema. Molti commenti sperano che Alfonso Signorini mostri questo segmento lunedì, altri non vedono l’ora che, finito il programma, Lorenzo scopra sui social cosa si pensa di lui. Vista la bolla in cui i concorrenti vivono nella casa c’è da aspettarsi una doccia congelata, altro che fredda. Lorenzo si aspetta una grande carriera nel cinema ma si troverà contro persino la Rai. Ecco il video estratto da UnoMattina: