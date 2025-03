Grande Fratello, Lorenzo rischia grosso: autori pronti alla squalifica

Questa volta le ipotesi potrebbero davvero diventare realtà: si vocifera di un forte malcontento dietro le quinte del Grande Fratello. Gli autori del reality stanno valutando di prendere una decisione storica per il programma: la squalifica di un finalista. Stando alle segnalazioni ricevute da Amedeo Venza e Deianira Marzano, Lorenzo Spolverato potrebbe essere il primo finalista a venir squalificato.

Durante la puntata di giovedì, Alfonso Signorini ha messo in guardia il modello milanese: ”Anche se sei finalista non significa che sei esente da squalifica, se fosse per me ti avrei già squalificato”. Già, perché a nulla sono serviti i continui richiami del conduttore, delle opinioniste e dei compagni di gioco. L’atteggiamento di Lorenzo soprattutto nei confronti di Shaila ha superato il limite, con bruttissime immagini di calci, pugni e toni decisamente troppo alti per essere tollerati. Lui aveva promesso di migliorare, ma ormai arrivati a tre settimane dalla finale la misura è colpa, i telespettatori invadono i social di richieste di squalifica, non passate inosservate.

Lorenzo Spolverato a rischio squalifica: le segnalazioni

Quando è troppo è troppo. A quanto pare anche i ”grandi fratelli” non possono più ignorare le continue segnalazioni dei telespettatori al Codacons e al Moige. In un programma storico come il Grande Fratello i concorrenti sono lo specchio della nostra società e la vittoria deve essere data a qualcuno che dà il buon esempio. Basta fandom di coppia, bisogna essere obiettivi d’ora in poi e la squalifica a Lorenzo sarebbe un precedente importante e un segnale che la produzione effettivamente ascolta il pubblico. Perché finora, Spolverato è sembrato fin troppo protetto dai piani alti del programma, tuttavia sta perdendo il favore anche di chi lo ha sempre sostenuto. Oltre agli atteggiamenti aggressivi ha manifestato anche mancanza di rispetto verso gli autori, rifiutandosi di ascoltare i richiami sull’uso corretto dei microfoni in casa.

Ora, gli esperti di gossip stanno ricevendo segnalazioni su dei probabili colpi di scena. Amedeo Venza fa sapere che gli autori sono ormai stanchi, dietro le quinte gira il malcontento e starebbero valutando la squalifica per Lorenzo. Anche Biagio D’Anelli rivela che lunedì tutte le carte saranno messe in tavola, che un concorrente vedrà il suo percorso nel gioco alterato per sempre. Pur senza fare il nome si capisce che si tratta di Spolverato, protagonista pure nelle ultime ore dell’ennesimo episodio di bullismo nella casa. Helena Prestes infatti è tornata in casa in lacrime dopo la giornata passata fuori, riferendo di essere stata accerchiata da Lorenzo e Shaila. Lunedì scopriremo la decisione presa dagli autori: qualora Lorenzo davvero venisse squalificato si farebbe la storia del reality e sarebbe una lezione per tutti.