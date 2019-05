Grande Fratello anticipazioni domani: la seconda lettera per Serena Rutelli è del fratello maggiore

La quinta puntata del Grande Fratello 16 si preannuncia scoppiettante ed entusiasmante come gli ultimi appuntamenti. Lunedì 6 maggio si tornerà a parlare della famiglia biologica di Serena Rutelli. Dopo la lettera della madre naturale, oggi clochard, la figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli riceverà una missiva dal fratello maggiore. Un bambino dato in adozione prima della nascita di Serena e Monica, poi adottate dalla conduttrice Mediaset e dall’ex sindaco di Roma. Altra grande protagonista di domani sarà, di nuovo, Francesca De André.

Francesca De André tra l’attuale fidanzato e l’ex fidanzato

Barbara d’Urso mostrerà a Francesca De André le foto che immortalano il fidanzato Giorgio con una bionda misteriosa. Come reagirà la figlia di Cristiano De André? Inoltre la giovane avrà un confronto con l’ex fidanzato Daniele Interrante. Quest’ultimo è stato chiamato dal Grande Fratello per avere un chiarimento sia con Francesca sia con l’ex moglie Guendalina Canessa, attualmente ospite del programma di Canale 5. In più non verrà dimenticata l’attrazione sempre più forte che sta coinvolgendo la De André e il modello napoletano Gennaro Lillio.

Grande Fratello 16: la scelta di Chicco Nalli

Lunedì 6 maggio si tornerà a commentare anche la vita privata di Chicco Nalli. Dopo il bacio con Ambra Lombardo, Tina Cipollari ha rilasciato delle dichiarazioni forti che non lasceranno indifferente l’hair stylist di Sabaudia. Inoltre scopriremo chi lascerà il Grande Fratello tra Daniele, Cristian, Kikò, Serena e Mila.