Grande Fratello: Letizia Petris parla di Soleil e sorgono seri sospetti

Letizia Petris al Grande Fratello 2023 parla di Soleil Sorge, elogiandola. Il suo discorso sta suscitando moltissimi sospetti nei telespettatori. Ci sono due ipotesi che stanno balenando nella testa di molti fan del programma, che ormai stanno perdendo le speranze. In particolare, c’è chi ancora spera che possano accendersi nuove e importanti dinamiche. Ma il gioco non regge e gli ascolti televisivi deludendo le aspettative ormai da settimane. Per questo sorgono vari dubbi sul discorso fatto da Letizia, in modo improvviso.

Ebbene la Petris ha iniziato a parlare dell’ex gieffina, che di sicuro è uno dei volti che nel bene e nel male si è fatta notare nella Casa di Cinecittà (indimenticabili le scenette imbarazzanti con Alex Belli e Delia Duran). Addirittura Letizia, oltre a fare i complimenti a Soleil, ha ammesso di avere un desiderio, quello di incontrarla. “Ti giuro è un’icona proprio per me”, ha confessato la concorrente parlando con Giuseppe Garibaldi, il quale sta dividendo intanto il pubblico con Beatrice Luzzi.

“Vorrei solo conoscere Soleil”, ha dichiarato ancora Letizia al GF 2023. A detta della gieffina, la Sorge potrebbe dare dei consigli ai concorrenti attualmente in gioco nella Casa di Cinecittà. La ritiene “un mix tra Heidi e Beatrice” e una persona che non perde mai il controllo. “A parte che è una fig* assurda”, ha concluso la Petris.

Qualche telespettatore che stava seguendo la diretta, ha fatto notare sui social network che la regia ha poi spostato l’inquadratura su altri concorrenti. Sorgono importanti sospetti in queste ore. “Ecco, questo è un discorso organizzato per far entrare Soleil”, scrive qualcuno riferendosi a queste parole inaspettate di Letizia.

A detta di molti, infatti, la Petris avrebbe esagerato con le parole. In particolare, dicendo che vorrebbe conoscerla e che potrebbe dare loro dei consigli, la gieffina potrebbe aver riaperto la famosa porta rossa della Casa a Soleil, come ospite. Un po’ come accaduto con Jane Alexander, che nel corso della nona puntata è tornata nel reality per avere un confronto con Beatrice Luzzi e ha ricevuto la proposta da parte di Signorini di tornare a essere una gieffina.

D’altronde Soleil è un personaggio abbastanza amato dal pubblico. Dunque, Signorini potrebbe aver deciso di giocarsi la sua ospitata per attirare più telespettatori possibili, visti i dati deludenti degli ascolti televisivi ottenuti dalle puntate. “Signorini non sa più cosa fare”, si legge sui social in riferimento al fatto che Letizia potrebbe aver elogiato così tanto la Sorge per dare un motivo per farla rientrare nella Casa, anche solo come ospite.

Addirittura la Petris la definisce un’icona, dettaglio che sta facendo particolarmente discutere sul web. Intanto, c’è anche chi ha il sospetto che in realtà questa sia una mossa di Letizia per portare dalla sua parte i numerosi fan di Soleil. Elogiandola potrebbe aver attirato l’interesse del pubblico che segue e sostiene la Sorge, in effetti.