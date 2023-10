“Signorini è disperato”. Inquilini del GF snocciolano l’amara verità

By

“Alfonso Signorini è disperato, non trova ciccia”. Beatrice Luzzi, a colloquio con Vittorio Menozzi e Fiordaliso, ha fotografato perfettamente l’umore del conduttore del Grande Fratello che sta cercando in tutti i modi, assieme ai suoi autori, di far germogliare qualche dinamica interessante nel reality. Che sia sentimentale o che sia legata a una forte zuffa, va bene tutto, purché qualcosa si smuova. Le scosse servono come il pane visto che nella Casa più spiata d’Italia regna il piattume.

“Alfonso ieri era disperato, con tutti noi. Perché non trova ciccia per i suoi denti. Manca proprio… l’ha detto due, tre volte chiaramente. Ha detto: ‘Si però voi mi dovete pure aiutare perché qui’ non riesco…”. Così la Luzzi, che ha colto il punto della situazione, rendendosi conto dell’affanno del direttore di Chi Magazine.

“Eh ho capito, non c’è la ciccia: che dobbiamo fare? (…) Ma che dobbiamo fare? La colpa è la loro, hanno messo tutti fidanzati… che cosa vogliano da noi? Hanno messo tutte donne fidanzate con una mentalità…”, ha risposto la cantante Fiordaliso, prima che la regia si attivasse per cambiare inquadratura, probabilmente timorosa che uscissero altre verità amare.

Eh sì, perché di questo si tratta: di amara verità. Il GF 8 non decolla e infatti gli ascolti sono in calo rispetto alle scorse edizioni. Non si può parlare di super flop al momento, ma l’allarme c’è. Se si dovesse registrare una ulteriore discesa dello share, allora sì che saranno guai. C’è da dire però che Mediaset ha poco da lamentarsi.

Sono stati proprio i piani alti di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi in primis, a volere un GF senza trash, iper educato, con concorrenti docili. Cosa si aspettavano? “Punteremo sulle storie”, ha spiegato il numero uno del Biscione quando ha presentato il programma durante i palinsesti a luglio. Un concetto che vuol dire tutto e nulla.

Che significa puntare sulle storie? Ce ne sono di interessanti e ce ne sono di noiose. E al momento, almeno per una fetta non trascurabile di pubblico, quelle srotolate al GF 8 sono da sbadigli. Così ecco che qualcuno ha cambiato canale, preferendo guardare altre trasmissioni. Conseguenza naturale il calo di share.

E Signorini sì, è disperato, televisivamente parlando. Anche perché è quasi impotente innanzi a una simile situazione, vale a dire che ha le mani legate, proprio per via del diktat anti trash. Qualcosa, però, bisogna inventarselo altrimenti il rischio di naufragare con gli ascolti diventa molto alto. Se si va avanti così difficilmente quest’anno il reality sarà prolungato oltre Natale.