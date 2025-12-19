Grande Fratello, Grazia e Mattia beccati in camera: notte di passione post finale

Notte di passione tra Grazia Kendi e Mattia Scudieri dopo il Grande Fratello? A quanto pare sì! Ieri sera è andata in onda la finale di questa edizione condotta da Simona Ventura. Si tratta dell’ultima puntata meno vista di sempre. I dati degli ascolti TV parlano chiaro e a quanto pare questa edizione è stata davvero sfortunata, dall’inizio alla fine. Tra i cinque finalisti il pubblico ha scelto Grazia, la quale ha battuto al televoto, prima della semifinale, la sua amica Rasha Younes.

La Kendi non è riuscita poi a battere Giulia Soponariu, che si è posizionata come seconda classificata di questa finale meno finale della storia. Tramite questo televoto, l’ex gieffina si è posizionata come quarta classificata dell’edizione. Una volta arrivata in studio, ha avuto modo di riabbracciare i suoi ex coinquilini, non trovando subito Mattia. Ed ecco che la Ventura le ha riservato una sorpresa, facendolo entrare solo in un secondo momento.

Tra loro c’è stato un caloroso abbraccio sotto le luci delle telecamere, in diretta, con i presenti che hanno chiesto a gran voce un bacio. Entrambi, però, si sono rifiutati di baciarsi di fronte a tutti e sotto le telecamere. Tramite i vari passaggi, alla fine si è arrivati alla vittoria scontatissima di Anita Mazzotta. Dopo di che, gli ex concorrenti si sono ritrovati dietro le quinte a festeggiare la fine di questa esperienza. E non è finita qui.

Una volta fuori dagli studi, alcuni fan si sono avvicinati a Grazia e Mattia, i quali sono apparsi uniti e pronti a continuare la loro conoscenza. Questa volta la Kendi e Scudieri, dopo il Grande Fratello, si sono finalmente scambiati un bacio! Il video sta facendo il giro dei social network, con l’ex fidanzata di Mattia, Carlotta, che sicuramente non starà facendo i salti di gioia. Quest’ultima è entrata nella Casa più spiata d’Italia per dire a Scudieri che da parte sua la loro relazione era ancora in piedi.

Non solo, Carlotta ha anche affrontato Grazia, tentando a detta di molti di ripetere l’iconica scena di Giulia De Lellis contro Asia Nuccetelli. Alla fine, Mattia si era mostrato felicissimo di rivedere la sua fidanzata, dando il due di picche a una Kendi con un’evidente cotta. Fuori dalla Casa, dopo essere stato eliminato, Scudieri ha messo in pausa la sua relazione con Carlotta e ora sembra intenzionato a viversi Grazia. A conferma di questo, oltre il bacio, c’è anche un video fatto da Simone De Bianchi dopo la diretta.

Il figlio di Francesca si è diretto verso la camera della Kendi e ha iniziato a bussare, in diretta su Instagram, con oltre 400 follower collegati. Grazia ha aperto la porta, chiedendo a Simone un po’ di privacy, dopo aver vissuto per 80 giorni sotto le luci delle telecamere. Inoltre, la Kendi gli ha detto che avrebbe dovuto fare una doccia. Ed ecco che è apparso Mattia, che si trovava dentro la stanza, con Simone visibilmente divertito dalla scena.

Dunque, a quanto pare, dopo la finale, Grazia e Mattia hanno trascorso la notte insieme, nella stessa stanza! I due sono rientrati velocemente dentro, lasciando il pubblico la conferma ai dubbi.