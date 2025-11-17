Grande Fratello: tranvata per Grazia e Ventura asfalta la ‘copia’ di De Lellis

Duro colpo per Grazia Kendi al Grande Fratello stasera. La gieffina, nei giorni scorsi, è venuta a conoscenza del contenuto della busta rossa, scoprendo così che Carlotta non aveva lasciato davvero Mattia Scudieri. La produzione ha lasciato libera la concorrente di scegliere cosa: rivelare al coinquilino la verità oppure mantenere il segreto per dargli l’immunità dalle prossime nomination. Alla fine, Grazia ha deciso di non dire nulla a Mattia, rendendolo immune.

Allo stesso tempo, la Kendi ha approfittato del momento per avvicinarsi sempre di più a Scudieri, per il quale ha preso proprio una bella cotta. Stasera Simona Ventura ha fatto sapere al gieffino che Carlotta non l’ha appunto lasciato. Lui inaspettatamente ha svelato: “Se è così sono davvero felice”. Mattia si è detto molto innamorato della fidanzata e soddisfatto del fatto che la loro relazione sia ancora in piedi. Chiaramente le sue parole hanno regalato una bella mazzata a Grazia.

Dopo aver difeso a gran voce Rasha dai feroci attacchi, la Kendi si ritrovata a dover prendere le difese di se stessa. Scudieri non ha reagito bene inizialmente, affermando che non gliene importava molto dell’immunità. “Ovvio che mi sento tradito da Grazia. Hai visto come sono stati per tre giorni”, ha tuonato il gieffino in diretta. La Kendi, invece, si è detta certa del fatto che sia stata la scelta giusta, in quanto nella busta rossa non c’era una brutta notizia.

La Ventura ha difeso la gieffina, trovando “tenera” la sua decisione. Dopo di che, Grazia e Mattia sono stati divisi. Lei è rimasta nel salotto ad accogliere Carlotta. Quest’ultima si è subito scagliata contro la Kendi, con un atteggiamento abbastanza duro:

“Io non sono venuta qua per discutere ma per dirti due semplici cose: la scelta per l’immunità di Mattia è stata un gioco per te stessa. Se avessi voluto bene a lui, avresti saputo che lui voleva sapere la verità. La seconda cosa che ti chiedo è di non fare il mio nome, perché non mi conosci. Non hai portato rispetto a me e a Mattia”

Ha dichiarato di non voler discutere, però è giunta nella Casa con il piede di guerra la fidanzata di Mattia. Grazia stasera al Grande Fratello si è difesa bene:

“Per quanto riguarda questa busta, non è stato fatto per me. Non sono di così poca sostanza. Non sono questo tipo di donna. Io ti chiedo scusa sicuramente se ho fatto il nome e ti ha dato fastidio. Il tuo nome è uscito perché abbiamo parlato di te, perché per lui sono sua amica. Non ho paura di essere giudicata e non ho mai toccato Mattia in maniera too much”

Ed ecco che è uscita fuori la versione poco realistica di Giulia De Lellis da parte di Carlotta: “Vai a giocare un po’ più in là”. Nella mente di tantissimi telespettatori è tornato alla mente il momento in cui la nota imprenditrice digitale è entrata nella Casa per asfaltare Asia Nuccetelli, gelosa del suo avvicinamento ad Andrea Damante. Infatti, Giulia ha usato proprio questa frase.

Il ruolo della De Lellis, però, non le è riuscito alla grande. “Di Giulia De Lellis esiste una sola”, si legge sui social network, trovando che Carlotta abbia cercato di imitare l’amatissima influencer. Ad asfaltarla ci ha pensato Simona Ventura, la quale le ha fatto notare che già in passato avevano vissuto una situazione simile e che forse dovrebbe fare più attenzione a ciò che fa Mattia:

“Grazia è single e prendersi una cotta non è un reato. Hai già vissuto questo in passato. Rallentate, avete 20 anni”

Detto ciò, la conduttrice ha consigliato a Carlotta di raggiungere il suo Mattia. Tra loro il ricongiungimento è stato passionale e romantico. Lui in lacrime non vedeva l’ora di abbracciarla e baciarla. Grazia, chiaramente, ha ricevuto una bella batosta, osservando la scena dal salotto in diretta.