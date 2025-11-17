Grande Fratello, Rashmer fatti a pezzi in studio: urla in Casa, Simone cade in basso

Nella Casa del Grande Fratello, Rasha Younes e Omer Elomari non convincono molto altri due coinquilini. In particolare, è lei a creare dei dubbi. Nella puntata in onda il 17 novembre 2025, Simona Ventura ha messo i concorrenti di fronte alle polemiche, per creare un po’ di scompiglio nel salotto. Questo perché nei giorni scorsi, dopo il bacio scattato tra i due a seguito di un aereo di coppia, i due gieffini hanno litigato animatamente con Francesca e Simone.

Madre e figlio credono che Rasha non sia sincera. Quest’ultima crede che i due siano stati falsi con lei. In particolare, ha ricordato in questi giorni che proprio Francesca l’aveva invogliata a lasciarsi andare con Omer. Mamma e figlio hanno continuato ad accusarla di voler fare show in TV e di essere una persona falsa. I toni si sono accesi, soprattutto tra Elomari, che ha difeso prontamente la sua dolce metà, e Simone.

Stasera volano stracci tra Rasha, Francesca e Simone al Grande Fratello, dopo il tranquillo momento dedicato a Jonas e Anita settimana scorsa. I due parenti si sono presi il diritto di giudicare la Younes in modo abbastanza pesante, prendendo alcune sue parole di alcuni discorsi fatti nelle settimane precedenti. In particolare, Simone ha ricordato un racconto fatto da Rasha, la quale ha parlato di una relazione passata avuta con una persona che stava molto bene economicamente.

Un colpo basso che la Younes proprio non riesce a mandare giù:

“Vedo cattiveria gratuita. Il mio percorso con Omer lo sapete. Il mio dire ‘mi annoi’ significava che non c’era comunicazione e che non riuscivo a sciogliere il ghiaccio. Poi parli di status e soldi. Ma cosa ne sai? Parlavo di relazioni che ho avuto. Non puoi usare parole per sporcare la mia immagine. Mi sono fatta un c**o così nella mia vita”

Simone e Francesca non si sono fermati, anzi. Rasha crede che sia giusto giudicare il suo percorso nella Casa, ma non ciò che riguarda il suo passato, estrapolando frasi e parole in modo errato. “Lei qui dentro la Casa ha parlato di vecchie relazioni e parlava di gente che avevano uno status molto elevato”, ha dichiarato in diretta Simone, difendendosi. La Younes, però, non ci sta proprio, in quanto non c’è nulla di male nell’aver avuto una storia d’amore con una persona benestante:

“Ma cosa c’entra lo status con il bacio? Ma siamo qua dentro! Ma come ti permetti? Lavoro da quando ho 14 anni, per campare la mia famiglia, non ho mai chiesto nessuno. Siete di uno schifo unico. Non ho mai giudicato la vostra vita. Ma sai quanta me**a ho mangiato nella mia vita? Quando c’è stato il bacio, Francesca saltava con noi. Ma che schifo”

Grande Fratello: Rasha e Omer asfaltati in studio da tutti

Tutti in studio hanno asfaltato la coppia. Ha iniziato Simona Ventura, che ha fatto notare a Rasha che si trova al Grande Fratello e che quindi non può pensare che non si parli del suo passato. Ma a colpirla pesantemente è stata Sonia Bruganelli:

“Giudicare una coppia che nasce al Grande Fratello è lecito. Io personalmente vedo in questo caso due coppie diverse. Vedo una – Jonas e Anita – dove parlano e si abbracciano. Vedo un’altra dove c’è una persona che dice se piove o no e l’altra che decide se prende l’ombrello o no. Ha comunque ragione Rasha, non ha senso giudicare il passato”

A darle il colpo di grazia ci ha pensato Cristina Plevani:

“Sei arrivata con un obiettivo arrivare fino in fondo, ma da sola. Non hai bisogno di Omer. Tu sei diventato la moquette sotto i piedi di Rasha, sei la sua ombra”

Alla fine, la Ventura ha cercato di chiarire le cose definitivamente, chiedendo alla Younes di essere più concreta con i suoi sentimenti. “Certo che mi piace, era una mia paura”, ha affermato Rasha, ribadendo che ci sono stati degli eventi del passato che la portano a non lasciarsi andare subito con un uomo. Nella Casa, intanto, si sono schierati quasi tutti con Rasha, come Donatella, Anita e Grazia. Quest’ultima ha tuonato: “Hai detto che fuori va con i ricconi! Ma come la fai passare questa ragazza?”. Su questo punto, la Ventura ha dato pienamente ragione alla Kendi.