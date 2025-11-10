Grande Fratello, Jonas e Anita: lei rivede Vincent e il caos fuori degenera

Purtroppo Jonas Pepe e Anita Mazzotta al Grande Fratello non convincono più come prima. Una fetta di pubblico è rimasta al loro fianco, felice di vederli ora finalmente uniti come una coppia. Ma ecco che se fino a qualche settimana fa la maggior parte dei telespettatori tifava per loro, ora la situazione è ben diversa. La coppia divide, come si evince durante la diretta della puntata in onda il 10 novembre 2025. Anzi, sembra essere nata una lotta tra chi tifa per loro e chi per Rasha e Omer. Finché si parla di coppia e gioco va bene, ma la situazione è degenerata con l’arrivo di Vincent.

Facendo il punto, Simona Ventura stasera ha annunciato il bacio avvenuto in questi giorni, in giardino tra Anita e Jonas, il primo. “Sì, e bacio fu dopo mille euro di aereo dei fan”, scrive qualcuno sui social network. Questo perché molti fanno mistero che la Mazzotta fuori ha avuto modo di scoprire che tanti telespettatori speravano nella nascita di questa love story. Il bacio non è arrivato in un momento dolce e intimo.

Invece, è arrivato con la richiesta degli altri gieffini di fronte all’aereo dei fan. Anita ha raccontato che poco prima stava parlando della sua mamma, che purtroppo è morta qualche settimana fa. Va ricordato questo, anche perché la Mazzotta grazie alla vicinanza di Jonas può ritrovare la serenità.

Gli opinionisti in studio tifano per loro, sebbene abbiano contro molti telespettatori. Gli Jonita al Grande Fratello hanno perso consensi. Ascanio Pacelli crede che la cosa bella, invece, sia che tra loro è nata prima l’alchimia e poi il bacio. Il pubblico però è diviso, totalmente. Dall’altra parte c’è chi dice addirittura che la clip che parla della nascita della storia d’amore tra Anita e Jonas sia la più bella di sempre. Questa fetta di pubblico crede, infatti, che siano due concorrenti puliti e genuini.

A dare una risposta a tutto questo ci penserà il tempo. Se son rose fioriranno. Ci sono varie coppie sulle quali molti telespettatori non ci avrebbero scommesso un euro e che poi hanno dato prova del loro amore fuori dalla Casa. A non convincere resta il periodo in cui Anita è rimasta fuori dalla Casa.

Jonas sembrava tutto fuorché stravolto, visto che provava in tutti i modi a crearsi la love story, facendo la corte a Giulia, Greta e Rasha. Da loro si è preso due i di picche. Ed ecco che poi è tornata Anita e magicamente ha fatto retromarcia. Resta impresso nella mente il momento in cui Ivana diceva a Jonas che non deve necessariamente crearsi una relazione nella Casa per andare avanti.

Appaiono più veri agli occhi di tanti telespettatori Rasha e Omer, i quali continuano a non trovarsi e faticano a lasciarsi andare. Il tutto sebbene la mamma di lei abbia dato il pieno consenso a una loro eventuale love story. Ormai è chiaro che queste due coppie dividano il pubblico. Infatti, chi ama Rasha e Omer non riesce ad apprezzare Jonas e Anita.

Grande Fratello, Anita rivede Vincent e la situazione degenera

Il momento più emozionante della puntata è sicuramente quello che ha visto protagonista Anita Mazzotta. Nei giorni scorsi, la gieffina ha ammesso di sentirsi sola e di aver deciso di evadere dalla realtà tornando nella Casa dopo la morte di sua mamma. “E ora chi pensa ad Anita?”, si è chiesta la piercer.

Simona Ventura stasera le ha assicurato che tutto il programma è presente per lei. Ma c’è una persona su cui fuori potrà sicuramente contare totalmente, ovvero Vincent, il compagno della mamma di Anita. Quest’ultimo è entrato nella Casa per farle sentire la sua vicinanza. “Non smetterò mai di prendermi cura di te, mai”, ha dichiarato Vincent.

Un momento, questo, dove è giusto mettere da parte le opinioni legate al gioco e a eventuali storie d’amore fake per mostrare delicatezza. Invece, si esagera. Fuori sui social network c’è chi addirittura sta ironizzando sul momento che ha visto Anita e Vincent stringersi in un abbraccio. La scena ha mostrato due persone unite, che si ritrovano a combattere con il dolore per aver perso la stessa persona.

C’è chi può non condividere la scelta della Mazzotta di rientrare nella Casa dopo un lutto così forte. Ma questo confronto non può avere opinioni.