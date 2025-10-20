Anita Mazzota, dramma: è morta la madre, ma lei rientra al Grande Fratello

Anita Mazzotta ha rivelato il motivo per cui l’11 ottobre scorso ha abbandonato la Casa del Grande Fratello. Nelle scorse ore, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha reso noto che si è ritirata dal reality show in quanto è morta sua madre. Da tempo la donna combatteva contro gravi problemi di salute. La 26enne brindisina, nell’annunciare la tragica notizia, ha omaggiato l’amato genitore con parole di profonda stima. Per quel che riguarda il suo futuro nel programma, c’è un colpo di scena: come annunciato a Mattino 5 da Federica Panicucci e Francesco Vecchi nel corso della puntata in onda lunedì 20 ottobre, Mazzotta tornerà nelle prossime ore a essere una inquilina della Casa più spiata d’Italia.

Anita Mazzotta, morta la madre: il tragico annuncio su Instagram

“Ho sempre saputo trovare le parole giuste, ma ora non ne trovo nemmeno una. Non so cosa sia giusto o sbagliato, eri tu ad aiutarmi…ma una promessa è una promessa. Sei stata la mamma migliore che potessi desiderare. Una Donna — con la D maiuscola — e chi ha avuto il privilegio di conoscerti lo sa bene”. Così su Instagram Anita Mazzotta nel ricordare la madre. “Di lacrime – ha aggiunto a corredo di una serie di fotografie con il genitore – ne sono già scese troppe, e non voglio che ne scendano altre. Ma chi vorrà, io lo farò: alzeremo un calice al cielo, guardando la stella più luminosa, e brinderemo a te. Ti devo tutto. E tutto ciò che farò, sarà per te. Sempre con me. Sempre con te. Ciao má”, ha concluso la giovane.

Anita Mazzotta, prima di essere costretta ad abbandonare il Grande Fratello, era stata votata dal pubblico come la “preferita” tra i concorrenti della Casa, raccogliendo la bellezza del 24% delle preferenze. Poi il grave lutto e l’uscita improvvisa di scena. Il programma diramò un comunicato stringatissimo nel comunicare che la ragazza aveva abbandonato il reality, spiegando che la scelta era stata presa da Mazzotta per “motivi familiari”. Giustamente, non erano stati resi noti i dettagli relativi ai motivi che avevano spinto la 26enne a rinunciare all’esperienza televisiva.

Anita Mazzotta rientrerà nella Casa del Grande Fratello

Purtroppo, nelle scorse ore, è arrivata la conferma di quel che già alcune indiscrezioni avevano sostenuto nei giorni scorsi. Anita ha perso l’amata madre, alla quale era molto legata. Ora, però, come anticipato da Panicucci e Vecchi a Mattino 5, Mazzotta sarebbe pronta a rimettersi in gioco e a rientrare nella Casa più spiata d’Italia. La donna dovrebbe tornare nel loft di Cinecittà durante il prime time del GF di lunedì 20 ottobre. Senza dubbio, alla vicenda, Simona Ventura dedicherà ampio spazio.