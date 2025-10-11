Grande Fratello, ritirata la ‘preferita’ Anita Mazzotta: nota ufficiale e motivi

Anita Mazzotta non è più una concorrente del Grande Fratello. Lo ha comunicato, attraverso una nota ufficiale diffusa sui social, la produzione del reality trasmesso su Canale 5. La 26enne brindisina “ha lasciato la Casa per motivi familiari”, recita la stringatissima nota. Niente di più è stato aggiunto. Non è nemmeno chiaro se Mazzotta si sia definitivamente ritirata oppure se avrà, laddove la sua situazione personale lo consenta, la possibilità di rientrare in gioco.

Anita Mazzotta ha lasciato la Casa del Grande Fratello

La giovane pugliese era una delle concorrenti più apprezzate dal pubblico. Infatti, via social, molti telespettatori hanno sostenuto, dopo aver appreso la notizia relativa al ritiro, che Anita era una delle persone più interessanti ad aver varcato la fatidica porta rossa del loft di Cinecittà. D’altra parte, che fosse una delle predilette dal pubblico, lo si è capito quando nell’ultimo televoto settimanale si è piazzata al primo posto nella classifica degli inquilini preferiti dai telespettatori, raccogliendo la bellezza del 24% delle preferenze.

Nei giorni scorsi la 26enne si è resa protagonista di uno sfogo, cedendo alle lacrime. Aveva confessato ai suoi compagni di avventura di non avere più rapporti con suo padre. Inoltre, visibilmente scossa e provata, aveva fatto sapere di essere preoccupata per la salute della madre. Non è chiaro se la sua uscita di scena dipenda da uno di questi fattori. Per il momento, sui motivi che l’hanno spinta a lasciare il reality, c’è il massimo riserbo.

Chi è Anita Mazzotta

Anita Mazzotta ha origini brindisine, anche se è cresciuta con i nonni e un fratello a Castelfranco Veneto. Oggi vive a Milano. Lavora nello studio di piercing e tatuaggi gestito da sua madre e dal nuovo compagno di quest’ultima; è molto legata a entrambi. Ha raccontato che sua mamma, per mandare avanti la famiglia, fu costretta a fare due lavori che le impedirono di dedicare molto tempo ai figli.

Quando il nonno è deceduto, Anita ha dovuto crescere in fretta ed è diventata un punto fermo della famiglia, situazione che l’ha resa molto orgogliosa di sé. Prima di lavorare come piercer, si è diplomata al liceo artistico. Per quel che riguarda gli affari di cuore, è single da due anni e si considera uno spirito libero.