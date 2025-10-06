Grande Fratello 19, seconda puntata: preferiti, nominati (uno spiazza Ventura)

La seconda puntata del Grande Fratello ha generato i primi colpi di scena nella Casa, che sicuramente nei prossimi giorni creeranno varie tensioni. Simona Ventura ha voluto dare inizio a questo appuntamento, in onda il 6 ottobre 2025, da Matteo Azzali. Lo sportivo ha espresso la sua volontà di lasciare la Casa, dopo aver notato delle differenze caratteriali evidenti con gli altri inquilini, in particolare i più giovani. La conduttrice si è soffermata proprio su questo, cercando di creare delle dinamiche che potrebbero coinvolgere Anita Mazzotta.

Infatti, la Ventura con astuzia ha provocato Azzali, portandolo a lottare dentro la Casa. L’attenzione si è poi spostata su Giulio Carotenuto e Grazia Kendi, in blocchi separati, con confessionali che hanno generato attriti. La conduttrice ha poi voluto parlare con Jonas Pepe, al quale ha chiesto di non cambiare mai. La filosofia del gieffino ha attirato l’attenzione di tutti. Il giovane modello si è detto convinto che un po’ tutti “siamo composti da un Jonas”. Va precisato, che il suo vero nome è Matteo. Invece, Jonas è il nome che lui preferisce usare.

Grande Fratello seconda puntata: i tre preferiti, la storia di Francesca

Simona Ventura ha rivelato il risultato del primo televoto di questa edizioni, nel quale il pubblico ha dovuto votare i suoi preferiti, a cui dare l’immunità. Ad avere la meglio sono stati Anita, Donatella e Domenico. Dopo di che, è arrivato il momento di una sfida. La conduttrice ha fatto sapere che, nel corso delle varie settimane, è possibile aumentare il montepremi, che attualmente è di 100mila euro. Questa volta, sono stati offerti 10.000 euro in più: in cambio uno dei concorrenti avrebbe dovuto accettare di vivere una settimana da solo nel Tugurio.

Alla fine, nessuno di loro ha premuto il pulsante. Matteo Azzali, tra tutti, ha fermato chi avrebbe voluto premerlo per evitare di dividere il gruppo, convinto che sia giusto restare insieme. Questa scelta ha deluso molto lo studio, in particolare Simona Ventura, Floriana e Ascanio. Spazio poi a Francesca, la quale ha raccontato la sua storia, ovvero il suo matrimonio finito a causa del tradimento subito dal marito. Ora la gieffina, che ha assicurato che al primo posto ci sarà sempre il suo ruolo di mamma, è vivere con tutta sé stessa la sua vita.

“Sei una grande mamma, te lo posso dire. Non è ancora il tempo, secondo te, di meritare un nuovo amore?”, così la Ventura ha cercato risposte in Francesca. La gieffina ha dichiarato che è ancora presto, ma che se arriverà lo accoglierà. Allo stesso tempo, la donna è apparsa poco propensa a crederci. Intanto, nel salotto della Casa, Simone non ha trattenuto le lacrime.

Grande Fratello nomination che spiazzano Ventura: chi è finito al televoto

La puntata è andata avanti con la presentazione di due nuovi concorrenti, Mattia e Rasha. Dopo di che, sono iniziate le prime nomination del Grande Fratello 2025, che hanno portato al televoto: Matteo, Giulio e Omer. Ventura è rimasta sorpresa dalla presenza di quest’ultimo in sfida. Infatti, la conduttrice e molti telespettatori non si aspettavano che sarebbe finito anche lui al televoto. Persino Grazia non ha trattenuto le lacrime, sostenendo di meritare più lei al suo posto di finisce in sfida. Nel frattempo, sono entrati in scena altri nuovi concorrenti, ovvero Flaminia, Ivana e Omar.