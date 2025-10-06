Al Grande Fratello cadono le prime maschere in diretta: Giulio e Grazia k.o.

Cadono le prime maschere al Grande Fratello, durante la seconda puntata del 6 ottobre 2025. Simona Ventura parte carichissima, facendo uscire fuori varie dinamiche che sicuramente nei prossimi giorni causeranno tensioni. Al centro dell’attenzione sono finiti Giulio Carotenuto e Grazia Kendi. I due, già nel corso della prima settimana, hanno un po’ esagerato. Certo, è giusto anche così, in quanto le cose si fanno sin da subito interessanti per il pubblico di Canale 5. Ma fare questo vuol dire prendersi sia il positivo che il negativo.

La storia di Grazia fa venire i brividi e a qualcuno fa anche scendere delle lacrime, ma i telespettatori non possono basarsi solo su questo, devono andare oltre. Si parte, però, da Giulio. Dopo aver creato le giuste dinamiche per il Matteo Azzali vs Anita Mazzotta, Ventura passa al dentista, che sta gestendo male le sue carte. Carotenuto e Benedetta Stocchi si sono avvicinati già dalla prima sera e questo ha generato tanti sospetti sia dentro che fuori la Casa.

Alla fine, lei è apparsa quella più onesta. Ha ammesso di essersi interessata a lui subito sul lato fisico e non lo nega stasera. Al contrario, Giulio è poi passato a corteggiare altre concorrenti, perdendo qualsiasi credibilità. Infatti, il pubblico l’ha visto prendere le distanze da Benedetta dopo aver dormito insieme a lei, per avvicinarsi a Grazia. Non solo, ha provato a creare un rapporto particolare anche con Anita, non riuscendoci affatto.

Stasera Giulio tenta di giustificarsi e la Ventura non gliela fa passare liscia: “Sento il rumore delle unghie sul vetro”. Mentre la conduttrice riceve gli applausi, il dentista continua a giustificarsi dicendo di aver corso e spinto troppo, ma di non riuscire a giocare su certe cose. Intanto, Benedetta riesce a riconquistare il favore del pubblico stasera al Grande Fratello:

“Io penso che quello che ho fatto lo rifarei, perché ho detto subito che è un bellissimo ragazzo. Che giocava l’ho pensato subito anche io. Il confessionale che ho visto non me lo sarei mai aspettato. L’avevo capito”

Il confessionale in questione vede Giulio dire di essere pronto a conquistare tutte le donne nella Casa. Così viene smascherato e nessuno può difenderlo, in quanto sembra aver preso in giro Benedetta. Non solo, attacca quest’ultima in diretta: “A momenti ci provavi con Domenico”. E la Ventura non ci sta: “Non distogliamo l’attenzione Giulio, tu sei volpino, ma io lo sono più di te”. Intanto, Anita conferma che il gieffino ci ha provato anche con lei.

In studio, si schierano contro il dentista Ascanio e Cristina. Al contrario, Floriana crede che dovrebbero dare ancora al dentista l’opportunità di farsi conoscere meglio. Arriva poi il turno di Grazia, che non viene graziata.

Grande Fratello, Grazia: la sua storia con alcuni non la ‘grazia’

La Kendi si è lasciata andare a vari sfoghi durante i suoi scontri nella Casa, già nella prima serata. Dopo la lite con Domenico ha ammesso di aver subito una violenza quando aveva solo 15 anni, generando commozione a casa e in studio.

Ma il tutto viene rovinato dalle sue dichiarazioni su Giulia Soponariu, che in questi giorni è una di quelle persone che più le è stata vicina. In diretta TV, stasera, va in onda un suo confessionale, in cui prende in giro la giovane gieffina, dandole della miracolata per essere dentro a un reality già a 19 anni. Non solo, la accusa di piagnucolare troppo sulla sua vita da ‘seconda mamma’ per i suoi fratelli.

Giulia resta malissimo e anche il pubblico. La Soponariu è davvero delusa dalla sua amica, convinta di aver visto nelle sue parole una certa cattiveria. In effetti, Grazia in quel confessionale ha usato un tono abbastanza acceso, gesticolando e apparendo abbastanza presa dalla questione. Insomma, il suo non è apparso come un semplice commento da amica. La stessa Kendi probabilmente se ne rende conto e cerca di rimediare con Giulia, la quale ha uno sguardo davvero provato: “Ti chiedo veramente scusa davanti a tutti. Non l’ho detto in maniera cattiva. Se io non ti volessi bene, nel senso…”.

In ogni caso, i gieffini restano senza parole per la sua storia drammatica, legata alla sua adolescenza, tanto che non trattengono la commozione. Francesca, però, non giustifica i suoi atteggiamenti:

“Non giustifica il fatto di usare, a volte, della cattiveria verso gli altri. Anche io ho avuto cose forte e credo di non usare cattiveria. Tutti abbiamo avuto cose tristi, ma la cattiveria non la giustifico. Rispetto la tua storia, ma certe cose non riesco a giustificarle. Non solo di Giulia, ma a volte hai dei modi che andrebbero gestiti in un altro modo”

La Ventura non reagisce bene. Infatti, dallo studio si intromette, facendo notare che Grazia ha chiesto scusa.