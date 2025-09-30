Grande Fratello, Benedetta e Giulio già smascherati: la ‘coppia’ fa male i calcoli

Si sta formando già la prima coppia del Grande Fratello di Simona Ventura? Al centro dell’attenzione sono finiti Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto, che stanno generando non pochi sospetti sia dentro che fuori la Casa più spiata d’Italia. Questa avventura è iniziata da neanche 24 ore e già i due sono così vicini, al punto che sui social network già si parla di loro. E il fatto che già siano al centro dei gossip fa insospettire. Che sia questo il loro obiettivo?

Facendo il punto della situazione, Simona Ventura, che ha superato alla grande il suo debutto al timone del reality show di Canale 5, ha fatto presente che sono nate, ancora prima dell’ingresso dei concorrenti, delle voci di gossip. In particolare, la conduttrice ha cercato di scoprire chi sarebbero i due gieffini che si sarebbero già avvicinati durante i provini, senza però arrivare a scoprire nulla. Che siano proprio Giulio e Benedetta?

Prima di andare a dormire, subito dopo la messa in onda della prima puntata del Grande Fratello, tutti i concorrenti si sono riuniti nel salone. Qui Donatella ha intrattenuto il gruppo con le sue battute. Ma a finire al centro dell’attenzione sono stati Benedetta e Giulio, i quali sono seduti sul divano vicini, avvolti dal plaid. Non solo, non sono passati inosservati i sguardi di complicità e sintonia.

I loro coinquilini sono rimasti sorpresi da questa vicinanza, avvenuta in modo così veloce. I sospetti, chiaramente, non sono tardati ad arrivare. Il dentista ha subito chiarito, però, che si trovavano sotto lo stesso plaid solo per via del freddo. Ma ecco che subito dopo Giulio ha abbracciato Benedetta e l’ha invitata a ballare un tango. A questo punto, lei ha messo un freno, chiedendo al coinquilino di andarci con calma.

Fuori dalla Casa, sui social network, molti sono convinti che ci sia già un flirt in corso, visto che anche dopo la notte i due appaiono vicini e complici, sebbene si siano appena conosciuti. Inoltre, nascono anche dei sospetti. In particolare, dentro la Casa, a parlare è stato Jonas Pepe, il quale ha condiviso i suoi dubbi con Giulia Soponariu e Simone De Bianchi. Il modello, senza fare nomi, ha ammesso di aver visto degli atteggiamenti, già nelle prime ore, che porterebbero a un gioco con degli obiettivi ben precisi.

Dopo di che, ha ammesso di riferirsi a due persone che improvvisamente si sono avvicinati nella serata di ieri, appena entrati nella Casa. Quindi il riferimento è chiaro a ciò che sta accadendo tra Benedetta e Giulio. Simone è d’accordo con Jonas, ritenendo che si tratti di strategia. C’è da dire che fuori, sui social network, la maggior parte dei telespettatori dà ragione al modello, ritenendo che sia avvenuto tutto troppo velocemente. Se così fosse, effettivamente i due hanno chiaramente sbagliato mossa. In quanto il pubblico fatica a credere in loro e senza la sua fiducia ha poco da fare. In caso contrario, potranno sicuramente dimostrare che non si tratta di strategia.