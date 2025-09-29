Grande Fratello, Ventura promossa: cos’ha fatto Signorini prima della diretta

Simona Ventura promossa o bocciata? Le impressioni nella prima puntata del Grande Fratello 2025 sono positive, per ora. Infatti, la conduttrice se la sta cavando abbastanza bene. Probabilmente non c’era scelta più azzeccata, in questo momento. Su questo, naturalmente, non c’erano molti dubbi. Di certo, i vertici di Mediaset non hanno piazzato al timone di un programma così noto nel prime time di Canale 5 un personaggio alle prime armi. Il pubblico si ritrova di fronte a un volto famoso della TV italiana, che ha già avuto a che fare con la conduzione di un reality show, come L’Isola dei Famosi.

Questa è comunque la prima volta per Super Simo al timone di questo programma, che finora è stato portato sulle spalle di Alfonso Signorini. E c’è chi stasera ammette di sentire un po’ la sua mancanza, sebbene la Ventura stia dimostrando di essere perfetta per questo ruolo. D’altronde, Alfonso ormai da anni entrava nelle case degli italiani, per mesi e mesi, con le puntate in prima serata di questa trasmissione. Pertanto, non è sconvolgente il fatto che molti telespettatori avvertano la sua assenza in quello studio.

Va anche detto che si sta pensando di riportare Signorini al timone del Grande Fratello, con la versione Gold, nel 2026, che vedrà nella Casa i Vip che in passato hanno già fatto questa esperienza. Nel frattempo, il reality show aveva bisogno di una ventata di aria nuova. Per questo, Mediaset ha deciso di cambiare tutto, dal conduttore agli opinionisti. Pertanto, da stasera il pubblico ritrova la Ventura, affiancata da tre storici ex gieffini: Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascani Pacelli.

Mentre se la cava abbastanza bene in questo debutto, Simona ci tiene a citare Signorini. Ebbene, la Ventura nei primi minuti della messa in onda della prima puntata si lascia andare a una dedica per il conduttore:

“Voglio abbracciare e ringraziare chi l’ha condotto prima di me in questi anni, Alfonso Signorini. Grazie mille, per i consigli e la tua vicinanza”

Così, la conduttrice manda un abbraccio a distanza ad Alfonso, che a quanto pare è stato una presenza fissa per lei prima di questa diretta. Infatti, la Ventura ci tiene a precisare che Signorini le ha dato, non solo importanti consigli su come portare avanti questo percorso al timone di un programma di punta come questo, ma anche il suo sostegno. Dunque, nessun rancore, anzi il conduttore tiene molto a questo reality show e di sicuro starà seguendo anche lui la prima puntata.