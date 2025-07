Grande Fratello Gold, chi entrerà e chi è già escluso: prime ipotesi

Il Grande Fratello tornerà ma con un’importante novità: in occasione del venticinquesimo anniversario, ci saranno due edizioni, una Nip e una Gold. Alfonso Signorini è già al lavoro per selezionare i concorrenti che faranno parte di questa importante stagione, mentre alcuni sono già stati esclusi. Lorenzo Pugnaloni, esperto di spettacolo e televisione, ha condiviso sui social alcuni nomi di possibili partecipanti.

Grande Fratello Gold: i primi nomi dei possibili concorrenti

Il primo nome emerso è quello di Cristina Plevani, ex concorrente e vincitrice della prima edizione del Grande Fratello nonché recente vincitrice de l’Isola dei famosi. Secondo quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni, bisognerà attendere per sapere se la diretta interessata accetterà o meno.

Un altro nome che è stato fatto è quello di Sophie Codegoni. La sua storia con Alessandro Basciano potrebbe attirare molti italiani che seguono il programma e hanno supportato e sostenuto la coppia nata proprio all’interno della casa del Grande Fratello.

Anche Dayane Mello potrebbe rientrare nel cast del reality. Per adesso si tratta solo di ipotesi e richieste in corso: le trattative sono ancora in fase di sviluppo.

Chi sono gli esclusi

Oltre ai nomi dei possibili concorrenti, sono emersi anche quelli degli esclusi dal programma. Tra questi ci sono Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia ed hanno fatto parlare molto di loro soprattutto una volta usciti. La loro storia è stata travagliata ed ha raggiunto anche la Spagna. Secondo quanto riferito dall’esperto della televisione, anche Brando e Raffaella sarebbero esclusi dalla cerchia dei candidati.

Grande Fratello Gold e Nip: tutti i dettagli

Il Grande Fratello è uno dei reality più seguiti e amati dal pubblico italiano che sta per festeggiare 25 anni. Nel corso del tempo sono successe tante cose, c’è chi ha trovato l’amore nella casa, chi è morto, chi ha partecipato più volte, chi è diventato un personaggio noto al mondo della televisione e dello spettacolo.

In occasione di questo importante traguardo, Mediaset ha deciso di realizzare due edizioni: Nip condotta da Simona Ventura che andrà in onda da settembre a dicembre, Gold condotta da Alfonso Signorini che potrebbe avere una durata maggiore.

Non ci resta che attendere per conoscere ulteriori dettagli sia sul format che sui concorrenti. Per adesso sono aperti i casting per l’edizione Nip che accoglierà persone comuni che hanno voglia di mettersi in gioco e vivere un’esperienza unica all’interno della casa più spiata d’Italia.