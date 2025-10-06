Grande Fratello, Anita vs Azzali: Ventura è nera, ma furba! Così crea il gioco

Simona Ventura evidenzia le prime tensioni al Grande Fratello, nel corso della seconda puntata, in onda il 6 ottobre 2025. La conduttrice riprende in diretta quanto accaduto in questi giorni, ovvero gli scontri tra Matteo Azzali e Anita Mazzotta. Il pugile ha dichiarato, dopo l’accaduto, di essere pronto a lasciare il gioco. Non solo, ha anche chiesto ai suoi coinquilini di nominarlo. Super Simo interviene stasera, rimettendo al suo posto il 47enne, per riportarlo sulla retta via.

Il tutto ha preso inizio dopo una serata di risate e giochi, non apprezzata da Azzali, il quale si è detto pronto ad andare via. Da questo suo sfogo, sono uscite delle parole come “non voglio fare il pagliaccio o la bestia”. Tali affermazioni hanno infastidito non poco la Mazzotta, che non le ha mandate a dire. Come detto nei giorni scorsi, Matteo si è detto convinto del fatto di non aver mai dato dei pagliacci o delle bestie ai suoi compagni d’avventura.

“Anita ha uno sguardo che capisci già cosa pensa, questa è una grande dote”, fa notare stasera Ventura, notando le smorfie della Mazzotta di fronte alle giustificazioni di Matteo. Anita non ha nascosto il suo disappunto: “Sì, mi sono sentita giudicata. Mi sono sentita dare pagliaccia e bestia. Io non percepisco il suo senso, perché non lo conosco. Mi è sembrato esagerato”.

A questo punto, stasera al Grande Fratello, Simona chiede se qualcuno potrebbe essere d’accordo con Azzali, notando “un silenzio abissale”. A intervenire in suo favore ci pensa Omer, il quale dice di avere il suo stesso modo di vivere. Anche Francesco crede che nella Casa dovrebbe essere più rispetto, soprattutto quando le luci la notte si spengono. Ma la Ventura vuole parlare da sola con Matteo. Il fatto che abbia palesato l’idea di andare via e abbia chiesto ai suoi compagni di nominarlo, proprio non le va giù.

“Matteo ti conoscevo come uno sportivo. Questo non vuol dire… sei uno sportivo, sali sul ring e dici ‘ok io questo non lo accesso’ e vai via. Questo, invece, è un’alibi, non è da sportivo”

Azzali sembra fare un passo indietro e spiega di aver chiesto la nomination come sfida. Nega così di voler andare via di sua spontanea volontà:

“Mi sono sentito dire che non è il mio posto. La mia motivazione è questa: se tu mi dici che non è il mio posto perché non faccio i balletti. Io a 47 anni la paternale non me la faccio fare da nessuno. Allora mi nomini e siamo a posto. Chi? Molti, che mi nomineranno stasera. Giulio, Anita, Francesca… se per te questo non è il mio posto nominami. Non mi interessa la nomination di una persona che non mi capisce, ma la gente a casa. Dire nominami, vuol dire accettare la battaglia. Se io esco di qua è perché vengo nominato e vado via”

La Ventura non ci sta e cerca di portare Matteo a difendere i suoi spazi:

“No, tu devi rispondere: ‘Tu chi sei per dire che non è il mio posto?!’. Non chiedere agli altri di essere nominato, vali quanto gli altri. Al di là dello scontro generazionale, tu non devi farti mettere i piedi in testa in questo modo. Capisco di più se dici che tu hai capito che questo non è il tuo posto, ma non chiedere di essere nominato. Questo è un errore. Ho fatto il concorrente di un reality e so che la percezione è diversa. Qualunque sia la tua scelta, ma se deciderai di uscire lo rimpiangerai”

Alla fine, Ventura accende così in Matteo il coraggio di mettersi in gioco, come sul ring, nella Casa. Accettando la sfida, potrebbe ritrovarsi così a guidare un gruppo tutto suo, che andrebbe sicuramente a lottare contro i più giovani, per il momento molto amati dal pubblico di Canale 5. Sotto sotto, ecco che la conduttrice gioca intanto il suo ruolo abbastanza bene, accendendo le rivalità per rendere le cose più interessanti.