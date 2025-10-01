Matteo Azzali non ha capito che è al Grande Fratello e minaccia di andare via

Incredibilmente arriva già una ‘minaccia’ da parte di un gieffino, pronto a lasciare il Grande Fratello. Si tratta di Matteo Azzali, uno dei concorrenti che dopo varie difficoltà è riuscito a rialzarsi, come ci tiene specificare sempre Simona Ventura. Nella notte, il pugile si è lasciato andare a uno sfogo, durante il quale ha ammesso che potrebbe andarsene dalla Casa più spiata d’Italia per un motivo ben preciso.

Di lui è ormai noto che fa il maestro, dopo aver avuto un grave incidente, che l’ha costretto a mettere fine alla sua carriera da pugile. La vita è tornata a sorridergli grazie ai ragazzi che riesce a togliere dalla strada e ad aiutare con il suo lavoro. Per questo motivo, la Ventura, che ha superato alla grande la sua prima prova al timone del reality show di Canale 5, crede che possa fare da esempio in questa edizione con la sua storia. Ma è proprio ciò che riguarda la sua vita che oggi porta Matteo a non viversi serenamente questa avventura.

Parlando con Francesco Rana, come riporta Biccy, Azzali ha ricordato di essere entrato al Grande Fratello per raccontare la sua storia e dare anche un esempio ai telespettatori. Vede, però, da parte dei suoi coinquilini fin troppa leggerezza. Forse il pugile dovrebbe capire che, oltre a raccontare le loro storie, hanno il compito di intrattenere il pubblico, essendo un reality show. “Se è così io prendo e vado via, se questo è il mood me ne vado davvero”, ha tuonato Matteo nella notte.

Un pensiero, il suo, che può essere condivisibile, ma fino a un certo punto, visto che si trova in un programma televisivo di intrattenimento e non in un documentario sulla sua vita. Probabilmente il succo del suo discorso è che non si trova a suo agio con questi giovani ragazzi, che vede “fare cavolate, cori da stadio e urlare tutto il giorno”. Capisce la situazione e non vuole criticare, ma ha anche ammesso che tutto questo non fa per lui.

“Non mi va di fare i cori, non mi metto a fare a cuscinate, non mi metto a fare caos. – riporta Biccy – Se questa è la situazione, io domani mattina appena mi sveglio glielo dico, poi prendo a vado, perché non è quello che voglio”

Matteo Azzali ha ricordato, di fronte alle telecamere, quanto sia importante la sua immagine e che non è entrato nella Casa per “fare il pagliaccio e nemmeno l’idiota”. Inoltre, il pugile ha chiarito che qualora gli autori gli dessero il via libera lui oggi andrebbe via. Anzi, ha affermato con sicurezza che per lui non sarebbe un problema uscire da quella porta rossa e andare via. “L’umore è molto distante da quello che pensavo”, ha affermato.

Probabilmente il problema principale è che in quella Casa Azzali non ha ancora trovato il suo punto di riferimento, ovvero una persona con cui confrontarsi, ma solo tanti giovani pronti a divertirsi. Ma essendo passate ancora poche ore, Matteo dovrebbe darsi del tempo e attendere, in quanto di sicuro la Ventura affronterà sia la sua che le altre storie toccanti di cui tanto ha parlato nei vari video di presentazione. Di certo, dal primo a giorno dire di voler andare via non rappresenta un buon inizio.