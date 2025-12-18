Grande Fratello, la finale peggiore di sempre: Ventura chiude con clima da ‘funerale’

Una finale così non si era mai vista. Parte e finisce male questo Grande Fratello 2025 di Simona Ventura. Una puntata come tutte le altre, che inizia come? Con lo scontro tra i presunti protagonisti di questa edizione, ovvero Omer Elomari e Jonas Pepe. Di sicuro questa è un’edizione che in pochi ricorderanno. Insomma, non resterà nella storia. Gli ascolti TV hanno dimostrato, puntata dopo puntata, questo. Ma non solo. Anche lo spirito sui social network dei telespettatori ne ha dato conferma.

Nonostante questo, la Ventura avrebbe potuto regalare comunque un momento di magia a chi ha seguito comunque con passione questo cast. Eppure la conduttrice e la produzione hanno preferito andare in onda con una puntata che appare come tutte le altre. Solitamente una finale inizia con un ballo di gruppo, canti e tante emozioni. Niente di tutto questo. Nessuna atmosfera di festa, anzi. I concorrenti arrivati in finale sono vestiti eleganti e probabilmente si aspettavano anche loro i classici primi minuti emozionanti, come nelle altre edizioni è accaduto.

E, invece, nessuna emozione e nessun particolare momento di festa per questi ex gieffini che da mesi sono presenti nella Casa più spiata d’Italia. Almeno avrebbero potuto concludere questa edizione così sfortunata con un clima differente. Il pubblico di Canale 5 si sta opponendo a tutto questo. C’è chi sui social ironizza sbadigliando e chi attacca la Ventura per aver creato questo clima così teso, senza emozioni. L’unico momento in cui la situazione si rianima è quando Jonas Pepe esce sulla passerella rossa e ci sono dei ballerini al suo fianco che ballano con lui.

Non si sa a cosa sia dovuta questa decisione di non creare quell’atmosfera da finale che ha caratterizzato le passate edizioni e che probabilmente i concorrenti stessi si aspettavano. C’è la probabilità che questo sia legato al clima di tensione che sta vivendo casa Mediaset per via della bomba che Fabrizio Corona ha fatto scoppiare su Alfonso Signorini. L’ex re dei paparazzi ha sganciato alcune indiscrezioni abbastanza pesanti che stanno travolgendo un po’ tutto l’ambiente e che riguarda in particolar modo il casting del Grande Fratello.

Nonostante questo, i gieffini di questa edizione si meritavano comunque di vivere, come hanno potuto fare chi li ha preceduti, qualcosa di più emozionante. Non resta che attendere per scoprire che questa puntata evolverà in meglio o se la situazione resterà così piatta. Proprio nelle scorse ore, Gene Gnocchi ha attaccato Simona Ventura, in vista di questa finale.