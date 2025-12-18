Finale Grande Fratello e Simona Ventura, critiche inattese da Gene Gnocchi: “Tristezza”

Gene Gnocchi e Simona Ventura sono amici e colleghi da anni. Nelle scorse ore, il comico ha commentato la scelta della ‘Tigre di Chivasso’ di accettare la conduzione del Grande Fratello, avendo avuto sul tema parole tutt’altro che carine, per usare un eufemismo. Senza troppo girarci attorno, Gene ha riferito che vedere ‘Super Simo’ alle prese con gli inquilini della Casa più spiata d’Italia gli “mette tristezza”. Tra l’altro, il timone del GF doveva essere per Ventura il trampolino di rilancio per rientrare nell’olimpo della tv che conta da protagonista. Purtroppo i risultati ottenuti in termini di ascolti sono stati alquanto deludenti e, per lei, adesso sarà più complicato guadagnarsi nuove chance per avere la guida di trasmissioni di punta in Rai o in Mediaset.

Grande Fratello, Gene Gnocchi: “Simona Ventura si deve sorbire della gente…”

A poche ore dalla finale del Grande Fratello 2025, Gnocchi è intervenuto nel podcast ‘Lo sgabuzzino di Youtube’ di Riccardo Bocca. Ed è confidandosi con il giornalista che, da un lato, ha sottolineato che “Simona Ventura è un’amica”, dall’altro che “è molto dispiaciuto, perché lei è veramente brava e non ha bisogno del Grande Fratello per emergere”.

“Lei è davvero brava, sa stare davanti alla telecamera. Non è acculturata, però davanti alla telecamera è brava, in gamba. Vederla lì in una cosa che ha 25 anni, dover sorbire della gente che fa finta di litigare… Mi mette tristezza, sinceramente. Sarei andato anche a fare l’opinionista pur di non vederla da sola”, ha concluso Gene.

Ascolti tv, il GF ha deluso

Il comico, di fatto, non ha criticato la professionalità e le capacità di Ventura, quanto piuttosto la scelta di aver accettato la conduzione del reality più spiato d’Italia. Come accennato poc’anzi, il riscontro in termini di pubblico non è stato dei migliori. Il GF ha fatto registrare dati Auditel non entusiasmanti. Non un flop colossale, ma un mezzo fiasco sì.

Addirittura, dopo qualche settimana di messa in onda, qualcuno aveva ipotizzato che la trasmissione potesse essere chiusa in anticipo. Non è andata così. Si è arrivati fino a metà dicembre inoltrato, ma senza alcun tipo di sussulto. Come si suol dire, un tirare a campare.

Tra l’altro pochi giorni fa è stato annunciato che Mediaset ha deciso di proporre il Grande Fratello Vip a partire da inizio marzo. Poi, però, si è scatenata una bufera su Alfonso Signorini in seguito a quanto ha pubblicato Fabrizio Corona a Falsissimo.

I ben informati hanno raccontato che in queste ore si stanno tenendo riunioni ai piani alti di Cologno Monzese per capire il da farsi. Signorini potrebbe essere rimosso. Non è però nemmeno detto che il GF Vip venga trasmesso. Si sta cercando di capire che piega prenderà la vicenda che ha travolto il conduttore milanese. Per ora ci sono diverse ipotesi sul tavolo.