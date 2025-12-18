Bufera su Alfonso Signorini e Pretelli, le reazioni di Pierpaolo e Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli travolto di riflesso dalla bufera che Fabrizio Corona ha scatenato su Alfonso Signorini. Durante la puntata di Falsissimo intitolata “Il prezzo del successo”, l’ex re dei paparazzi ha accusato il giornalista di aver sfruttato il suo potere decisionale al Grande Fratello Vip per provare a ottenere prestazioni di natura intima da parte di alcuni uomini che aspiravano a entrare nella Casa più spiata d’Italia. Corona ha citato anche Pretelli, lasciando intendere che quest’ultimo avrebbe avuto rapporti esclusivi con Signorini. Quel che è stato sostenuto nel podcast, è opportuno sottolinearlo, va preso con le pinze, in attesa di ulteriori sviluppi e chiarimenti della vicenda da parte dei diretti interessati.

Bufera su Signorini, Pretelli e Giulia Salemi zitti: lui blocca i commenti sui social

Per il momento Pretelli ha optato per il silenzio assoluto. L’ex velino di Striscia la Notizia non ha commentato in alcuno modo la bufera che sta investendo Signorini. Una sua mossa social, però, non è passata inosservata: il compagno di Giulia Salemi ha messo il blocco ai commenti nei suoi ultimi contenuti Instagram dopo che sotto ai post è arrivata una valanga di messaggi tutt’altro che carini. Anche il profilo di Giulia Salemi è stato preso d’assalto. Al pari del compagno, l’influencer ha preferito non rilasciare alcuna esternazione.

Ciò che colpisce dell’intera vicenda è che nessuna delle persone citate da Corona, per ora, ha smentito in modo netto quanto fatto emergere a Falsissimo. Signorini, raggiunto dal Corriere della Sera, si è limitato a dire che è “tutto in mano ai suoi legali”. Non ha però aggiunto altro. In particolare, non ha detto “le chat postate dall’ex re dei paparazzi sono false”.

Totale silenzio anche da parte di Mediaset. Si sussurra che nelle scorse ore, ai piani alti di Cologno Monzese, si siano tenute alcune riunioni ‘calde’ per capire quali decisioni prendere sulla conduzione della prossima edizione del Grande Fratello Vip, che dovrebbe partire a inizio marzo. Ci sarà di nuovo Signorini al timone? I ben informati sostengono che probabilmente, dopo la bufera scoppiata di recente, sarà rimosso. Già circolano i nomi delle possibili sostitute. Il più gettonato è quello di Ilary Blasi che conosce benissimo il programma, avendolo guidato per diverse stagioni.