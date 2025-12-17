Caso Signorini e il nome di Pretelli: reazione al veleno di Dayane Mello

Non tutti credono alla bomba sganciata da Fabrizio Corona sull’ormai famoso e presunto sistema di Alfonso Signorini, legato ai casting delle edizioni da lui condotte del Grande Fratello. In particolare, i fan della coppia composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno cercando di non farsi travolgere dalle varie segnalazioni. Il nome dell’ex Velino di Striscia la Notizia ormai è sempre più presente in questa bufera mediatica che ha travolto il conduttore.

E mentre Signorini è riapparso magicamente in TV, nella puntata di ieri di Dentro la Notizia, qualche volto del reality show si espone. Tra questi, proprio in queste ore, ha deciso di parlare Dayane Mello. Ebbene sì, la modella brasiliana ha deciso di aprire bocca e di condividere sulle Storie di Instagram la sua reazione, al veleno. Infatti, tra coloro che credono alle parole di Corona ci sarebbe appunto anche Dayane.

“Ecco perché questi due hanno spento le luci della casa di Dayane Mello”, ha scritto un fan della modella su X. Il tweet riporta una foto che ritrae Tommaso Zorzi e Pierpaolo che spengono le luci della Casa più spiata d’Italia, prima di approdare nello studio per conoscere il nome del vincitore. Ed ecco che, tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, la Mello ha così commentato: “La verità viene sempre a galla. Ma la mia luce non si è mai spenta”.

Pare, dunque, che Dayane appoggi il racconto fatto da Corona, che sta generando una bufera mediatica in tutta Mediaset. Va precisato che il nome di Zorzi non è spuntato fuori nella puntata di Falsissimo, il podcast dove Fabrizio ha svelato queste sue gravissime versioni sul caso. Al contrario, quello di Pretelli sì e sta anche facendo molto rumore. Quella edizione è stata vinta da Tommaso, ma nessuno si è mai opposto a questo in realtà.

Infatti, Zorzi è a oggi uno dei concorrenti del Grande Fratello più amati di sempre. Quella non è stata l’edizione di Dayane Mello, ma anche quella di Tommaso, la cui vittoria onestamente non può essere messa in discussione, visti i numerosi fan che l’hanno sostenuto fino alla fine. Pierpaolo ha conquistato il secondo posto, durante la finale. Probabilmente molti si sarebbero aspettati di assistere all’ultima lotta tra Dayane e Tommaso, i due veri antagonisti di quella edizione.

Alla fine, però, a lottare per la vittoria non c’era la Mello, come molti si aspettavano, bensì Pretelli. Va, però, detto che Pierpaolo era ed è molto amato dal pubblico di Canale 5, per via della sua relazione con Giulia Salemi, nata appunto nella Casa. I Prelemi hanno creato un vero impero di business con la loro love story, segno che molti telespettatori probabilmente volevano vederlo lì a spegnere le luci del loft.