Dentro la Notizia, c’è Signorini: Nuzzi travolto dalle critiche, pesa quel che ha detto Corona

Bufera sul programma Dentro la Notizia, il talk show condotto da Gianluigi Nuzzi nel pomeriggio feriale di Canale 5. Nel corso della puntata in onda martedì 16 dicembre 2025, è stato ospitato Alfonso Signorini per presentare il suo libro “Amami quanto io t’amo”. Conclusa la chiacchierata tra il padrone di casa della trasmissione e il ‘timoniere’ del Grande Fratello Vip, si è scatenato un putiferio sui social. Il più attaccato è stato Nuzzi che ha fatto incetta di critiche per non aver posto alcuna domanda al collega in merito a quanto pubblicato poche ore fa da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo.

Dentro la Notizia, Nuzzi ospita Alfonso Signorini: pioggia di critiche

Corona ha divulgato una serie di presunte chat personali di Signorini, sostenendo che il direttore di Chi Magazine, facendo leva sul suo ruolo al Grande Fratello Vip, avrebbe provato ad adescare persone che avevano manifestato la volontà di partecipare al reality più spiato d’Italia. I messaggi postati dall’ex re dei paparazzi e attribuiti a Signorini sono di una volgarità inaudita. Per il momento il giornalista non ha commentato in alcun modo la vicenda che lo vede coinvolto. Nessuna conferma e nessuna smentita. Qualora quanto esternato da Corona fosse vero, ci troveremmo davanti a uno scandalo gigantesco.

Come insegna la storia dell’imprenditore milanese, però, è bene andarci con le pinze innanzi a simili scoop o pseudo scoop. E Nuzzi che cosa c’entra con questo caso? Molti telespettatori si sono riversati su Instagram e X attaccando il conduttore di Dentro la Notizia. In particolare, è stato messo alla berlina per non aver fatto alcuna domanda a Signorini sul caso fatto esplodere da Corona. C’è chi ha digitato “vergogna”, chi “schifo”, chi ha detto che a casa propria “ignorare non significa cancellare, significa anzi che è tutto vero”.

In effetti è stato alquanto straniante vedere Signorini che presentava il suo libro come se nulla fosse, mentre tantissime persone sui social stavano commentando i contenuti diffusi da Corona. Si ripete che per il momento, tutto il materiale pubblicato dall’ex re dei paparazzi è opportuno prenderlo con le pinze, in attesa di eventuali prove schiaccianti e che il diretto interessato, vale a dire il direttore di Chi Magazine, fornisca la sua versione dei fatti.