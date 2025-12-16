Grande Fratello Vip a rischio? Caso Signorini sganciato da Corona crea il caos

Fabrizio Corona ha sganciato l’ennesima bomba e questa volta nel suo mirino è finito Alfonso Signorini. L’ex re dei paparazzi ha generato il caos con queste sue nuove segnalazioni, che portano il conduttore Mediaset nella bufera mediatica. Basta accedere a piattaforme come Instagram e X per trovare i vari video che vedono Corona svelare alcune presunte chat che vedrebbero Signorini fare delle proposte indecenti a vari ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Spuntano anche dei nomi. Addirittura Fabrizio ha deciso di andare nel dettaglio, nella sua nuova puntata di Falsissimo, citando Antonio Medugno. Quest’ultimo è stato uno dei concorrenti di una delle passate edizioni della versione Vip del reality show di Canale 5. Ebbene, a detta dell’ex re dei paparazzi, il ragazzo sarebbe entrato nella Casa più spiata d’Italia dopo essersi scambiato dei presunti messaggi spinti con Signorini.

In poche parole, Corona ritiene che vari ex gieffini siano entrati nella Casa solo dopo aver avuto incontri e conversazioni piccanti con Alfonso. Sebbene l’ex re dei paparazzi ci abbia messo la faccia e abbia già condiviso alcune di queste chat, è bene lasciare il tutto come una segnalazione. Tra i vari nomi spunta anche quello di Pierpaolo Pretelli, il quale ha una relazione solida con Giulia Salemi da tempo. La coppia è molto amata dal pubblico e per questo il suo nome in questa segnalazione sta attirando molto l’attenzione.

Per fare televisione, a detta di Fabrizio, alcuni volti si sarebbero ‘concessi’ appunto al conduttore. Queste allusioni, chiaramente, hanno gettato Signorini nella bufera e ora sembra che il Grande Fratello Vip del 2026 sia a rischio. Proprio in questi giorni, Pier Silvio Berlusconi ha confermato l’arrivo di questa nuova edizione, a marzo prossimo. La notizia ha generato entusiasmo tra i telespettatori affezionati al reality show, visti gli scarsi risultati ottenuti con il cast sconosciuto di Simona Ventura.

Ci sono grandi aspettative da parte del pubblico, che ora vorrebbe rivedere i Vip nella Casa più spiata d’Italia. In quanto si trova nella bufera proprio per via dei cast delle passate edizioni del programma, Signorini per molti telespettatori potrebbe essere a rischio. Si tratta, al momento, di un’ipotesi. Bisognerà ora capire cosa accadrà e se tutto questo finirà nel dimenticatoio, come una bufera mediatica di passaggio o se ci sarà uno scossone in casa Mediaset.