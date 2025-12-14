Grande Fratello Vip cancellato? Ecco la decisione ufficiale di Mediaset

Pier Silvio Berlusconi, pochi giorni fa, nel corso della conferenza stampa di fine anno, ha aggiornato su alcune scelte di Mediaset in vista del 2026. Il manager ha rivelato che L’Isola dei Famosi non andrà in onda in questa stagione (forse sarà trasmessa a dicembre 2026, forse nel 2027 o forse mai più; tutte le ipotesi restano aperte). Ha invece fatto un discorso diverso sul Grande Fratello Vip, spiegando che si stava decidendo se riproporlo oppure se sostituirlo con altri show. Domenica 14 dicembre sarebbe arrivata la comunicazione ufficiale sul futuro del reality show. Il giornalista Giuseppe Candela, con uno scoop lanciato su Dagospia, ha riferito che è arrivata l’ufficialità sul fatto che il programma tornerà in onda.

Il Grande Fratello Vip torna in onda, la decisione di Mediaset

Dunque, alla fine, i piani alti di Cologno Monzese, nonostante i risultati deludenti del Grande Fratello di Simona Ventura e quelli non entusiasmanti dell’ultima stagione con protagonista Alfonso Signorini, hanno scelto di puntare nuovamente sullo storico format. Candela ha aggiunto alcuni dettagli sulla vicenda, riferendo che il reality dovrebbe essere trasmesso a partire dal primo lunedì di marzo. Non sarebbe però escluso che l’inizio, per esigenze di palinsesto, potrebbe essere anticipato.

Alla conduzione confermato Alfonso Signorini

A condurre sarebbe confermato Alfonso Signorini a cui spetterà, di concerto con il suo team di lavoro, arruolare un cast di vip in grado di tenere alta l’attenzione del pubblico dell’ammiraglia del Biscione. Qualche volto noto avrebbe già detto di sì. Tale ipotesi è plausibile visto che Pier Silvio Berlusconi, nella recente conferenza stampa già citata, era stato chiaro. Il Grande Fratello avrebbe visto la luce in questa stagione solamente se fosse stato composto da un cast ‘solido’, con le potenzialità di far spiccare il volo al reality dopo le ultime deludenti edizioni.

Se dunque è arrivata la fumata bianca, è perché, quasi sicuramente, Signorini si è presentato dai vertici Mediaset avendo in tasca già i sì di personaggi di livello che avrebbero convinto i piani alti a dare l’ok per la realizzazione del progetto. Senza dubbio, uno dei nodi da sciogliere per il conduttore e gli autori, è come far cambiare pelle alla trasmissione. I giochini gossippari estremizzati delle ultime stagioni sembrano aver stufato i telespettatori. Si dovrà quindi trovare qualche novità importante per tentare di ottenere ascolti tv degni di nota.