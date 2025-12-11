L’Isola dei Famosi silurata da Mediaset, fine di un’era: i motivi, parla Berlusconi

L’Isola dei Famosi non andrà in onda nella stagione televisiva in corso. E c’è anche il pericolo che il Grande Fratello venga messo ai box. Non si tratta di un’indiscrezione di qualche presunto ben informato. A riferirlo è il numero uno di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi che, nell’incontro a Cologno Monzese con la stampa a ridosso del periodo natalizio, ha anche parlato del futuro di Ilary Blasi e di altri temi legati alla tv, spendendo parole al miele per Gerry Scotti, fautore del tanto inaspettato quanto incredibile successo de La Ruota della Fortuna.

Stop a L’Isola dei Famosi, a forte rischio anche il Grande Fratello

Per quanto riguarda la questione dei reality show, due le news di non poco conto. L’Isola dei Famosi non vedrà la luce nei prossimi mesi. Dunque in primavera, a differenza di quanto accaduto negli ultimi anni, Canale 5 non proporrà il reality dei naufraghi. Forse sarà rispolverato a fine 2026, forse nel 2027 o forse mai più. Ci si avvia verso la fine di un’era.

Notizie non buone anche per gli affezionati alle vicende del Grande Fratello. L’edizione in corso condotta da Simona Ventura è stata deludente sotto l’aspetto degli ascolti tv. Sempre Pier Silvio ha spiegato “che sarebbe più giusto e prudente far riposare un po’” il format. E quindi? Alfonso Signorini sarà o no al timone di un’edizione dello show a inizio 2026 o in primavera?

“È una macchina che va rinnovata, ma va tenuta comunque calda, fermarlo per troppo sarebbe rischioso. Averlo a disposizione per Canale 5, visti i costi e l’investimento generale in base alla resa, è comunque un bene per l’azienda”, ha precisato l’Ad Mediaset. Tradotto, per il GF, rispetto a L’Isola, c’è qualche possibilità in più. Il nodo da sciogliere riguarda la scelta delle trasmissioni da piazzare in sostituzione dei reality. Ma Pier Silvio qualche idea già ce l’ha.

“Le serate del Grande Fratello e dell’Isola – ha detto ai microfoni di Fanpage.it – potrebbero essere sostituite da altro nel genere intrattenimento, oppure qualche quiz o programmi evento come This is me, Incontrada e D’Alessio, lo show di Pio e Amedeo, lo speciale Il Volo. Ma a essere sincero, il mio sguardo è sempre più orientato alle fiction, vorrei produrne di più, anche se i tempi di progettazione sono lunghi. In questo, credo che la Rai faccia un ottimo lavoro e noi potremmo farlo meglio”.

Quando a Pier Silvio è poi stato domandato se ha intenzione di acquistare format di reality dall’estero, è arrivata la seguente risposta: “Nessuno, il migliore lo abbiamo noi ed è Temptation Island, che anche in Spagna sta facendo grandi numeri. Non quanto in Italia, perché loro non hanno Maria De Filippi”.

Il futuro di Ilary Blasi a Mediaset

L’Ad del Biscione ha anche rilasciato dichiarazioni sul futuro di Ilary Blasi nell’azienda, affermando che la conduttrice romana fa ancora parte di Mediaset e che ci sono vari progetti che potrebbero vederla coinvolta. “Però è un po’ presto per dirlo”, ha chiosato Pier Silvio Berlusconi che, in merito alla recente acquisizione di Radio Norba, ha aperto a un sodalizio più solido per Battiti Live, per il quale si sta pensando ad alcuni speciali in primavera: “Non è detto che ci sia Ilary Blasi, ma potrebbe avere una doppia occasione, aggiungendo questa a quella estiva”.

Pier Silvio Berlusconi sul successo de La Ruota della Fortuna e sullo spostamento di Striscia la Notizia

“Non esiste al mondo un programma che fa tutti questi contatti in una settimana. La Ruota è diventata un caso, una fortunata intuizione imprenditoriale ed è merito di Pier Silvio, è farina del suo sacco“, ha detto Federico di Chio, Direttore Marketing Strategico di Mediaset. Il successo de La Ruota della Fortuna ha avuto un ‘effetto collaterale’ che ha coinvolto Striscia la Notizia, scalzata dall’access prime time di Canale 5, slot che ha presidiato per decenni.

“È una decisione che abbiamo preso insieme ad Antonio Ricci, sarebbe stato sbagliato riportare Striscia in access visti i risultati de La Ruota della Fortuna. Siamo molto fiduciosi in una sua evoluzione“, ha commentato Pier Silvio.