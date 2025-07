Cristina Plevani smaschera L’Isola dei Famosi: ecco come ha vinto

L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi non ha convinto il pubblico da casa. Così come i reality precedenti andati in onda su canale cinque. Sono stati molti gli errori commessi. Le scelte autoriali, la conduzione alle volte un po’ rigida e il collegamento della playa che non era mai incisivo e di supporto. Ma qualcosa di vincente c’è stato. O meglio… qualcuno di vincente c’è stato. Stiamo parlando proprio di lei: Cristina Plevani. A 25 anni dalla sua vittoria al Grande Fratello la Plevani si conferma, anche qui, la numero uno. Esiste una motivazione ben precisa che giustifica la sua vittoria. Infatti Cristina è una persona professionale, onesta e diretta. A differenza degli altri, ha affrontato l’Isola con lo spirito di chi affronta un’esperienza lavorativa. E questo ha fatto decisamente la differenza.

Ma c’è anche un’altra ragione che ha determinato la vittoria di Cristina Plevani. Mentre la maggioranza di chi partecipa a questi reality cerca un briciolo di notorietà e la possibilità di costruirsi un qualche tipo di futuro sui social, Cristina ha già una sua dimensione al di fuori della televisione. Lei è risolta e la base solida che si è costruita le permettere di cogliere le opportunità extra e di sfruttarle al meglio. Perché sa che se dovesse andare male lei ha comunque un piano B. Non fraintendetemi, Cristina ha sempre raccontato di avere dei demoni interni che combatte quotidianamente. Ma ha imparato a gestirli e, come tutti noi, ci convive.

Cristina Plevani aveva la vittoria in tasca dal primo giorno

L’Isola dei Famosi, poi, rispetto agli altri reality è molto difficile. E’ un programma che mette a dura prova i concorrenti a causa degli stenti e della fatica che devono sopportare. Così la prestanza fisica di Cristina ha aiutato. Il rigore di uno sportivo, in queste situazioni, emerge sempre al momento giusto. Pensate per esempio anche a Federica Pellegrini e alla sua capacità di gestire qualsiasi imprevisto le sia capitato. Sia a Ballando con le stelle che a Pechino Express.

La vittoria di Cristina Plevani ci conferma che il pubblico è e sarà sempre lo stesso. Quello che piaceva venti anni fa è ciò che piace anche oggi. Così invece di scervellarci a cercare nuovi programmi sarebbe opportuno soffermarsi sui contenuti. Il Grande Fratello o L’Isola dei Famosi tornerebbero alla ribalta se i protagonisti fossero azzeccati. Bisogna liberarsi dalle sovrastrutture e tornare alla semplicità. Dove però si nascondono i veri contenuti che creano le dinamiche interessanti. Basta con le finte storie d’amore e i triangoli costruiti. Ridateci Cristina Plevani, Floriana Secondi e Marina La Rosa di un tempo. Ridateci le storie da vivere e da raccontare.