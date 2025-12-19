Grande Fratello 2025, vince Anita: vittoria scontata che non spezza la ‘maledizione’

È arrivato il momento della finale del Grande Fratello 2025 di Simona Ventura. Alla fine, ha vinto Anita Mazzotta. Lei e Giulia Soponariu sono arrivate alla fine dei giochi, spegnendo le luci della Casa più spiata d’Italia. Una vittoria scontata e per nulla inaspettata. C’è chi l’aveva predetto addirittura durante la prima puntata di questa edizione. Sin da subito, infatti, è stata la concorrente più amata di questa edizione. La sua uscita, a causa della morte della madre, ha generato tanto dispiacere tra i telespettatori.

I suoi fan hanno fatto festa vedendola rientrare in gioco, mentre qualcun altro non ha appoggiato per nulla la sua decisione di rientrare in un momento così delicato. Nonostante tutto, Anita è andata dritta per la sua strada e con la sua storia d’amore con Jonas ha continuato a tenere il suo pubblico al suo fianco. Questo anche se, come ha detto Sonia Bruganelli, non è stata di certo una concorrente attivissima di questa edizione. Ma d’altronde chi davvero lo è stato tra tutti i concorrenti?

Ha ottenuto il posto da seconda classificata Giulia, la quale è riuscita senza fare love story o chissà che dinamiche a conquistare tantissimi telespettatori. La Soponariu non è riuscita a spezzare la ‘maledizione’ della prima finalista, come molti avrebbero voluto. Come sempre, chi accede per primo alla finale non riesce a vincere.

Grande Fratello: Omer subito eliminato, le sorprese della finale piatta

La conduttrice ha dato inizio alle danze mettendo uno di fronte all’altro Omer Elomari e Jonas Pepe. I due concorrenti non sono andati particolarmente d’accordo durante questa esperienza, anche se spesso si sono lasciati andare a dei chiarimenti. Come hanno fatto notare entrambi stasera, hanno deciso di mettere da parte l’ascia da guerra, dimenticando tutti i disguidi e i fraintendimenti di questi mesi.

E mentre molti telespettatori credono che questa sia stata la peggiore finale della storia del reality, che apparsa piatta e per nulla emozionante, sono arrivate delle sorprese. I primi ad averle sono stati appunto Jonas e Omer. Pepe ha avuto modo di riabbracciare suo padre, che ha conosciuto Anita Mazzotta. Invece, Elomari ha vissuto probabilmente il momento più toccante di questa puntata, riabbracciando sua mamma dopo un anno e mezzo.

Ma è stato eliminato proprio Omer con il 46.13%, contro il 53.87% di Jonas, che ha raggiunto Anita sul podio. A questo punto, la Ventura ha mandato in onda un filmato riassuntivo di questa edizione, con tutti i concorrenti al centro dell’attenzione.

La puntata è andata avanti con una sorpresa per Anita, che inizialmente ha raccolto un palloncino a forma di stella. Un pensiero, questo, da parte della produzione per ricordare sua mamma, che è morta proprio durante questa edizione. Dopo di che, sono arrivate a farle una sorpresa alle sue tre amiche. Non solo, ha potuto riabbracciare Vincent, il compagno della sua mamma.

Spazio poi a Giulia, che ha rivisto dopo mesi suo papà Gabriel e il resto della sua famiglia. È arrivato poi il momento di Grazia, che ha invece riabbracciato sua mamma Giusy e sua sorella Iris. La finale del Grande Fratello 2025 è andata avanti con l’arrivo di Omer in studio, dove ha potuto ritrovare Rasha Younes. Ormai sembra che tra i due sia tornata la serenità.

Grande Fratello: le eliminazioni di Grazia e Jonas

Il secondo televoto chiuso stasera è stato vinto da Giulia con il 57.43%. A questo punto, dopo l’eliminazione di Grazia, Simona Ventura ha aperto la penultima sfida tra i tre super finalisti. A sfidarsi sono stati appunto Anita, Jonas e Giulia. In attesa del nuovo risultato, la conduttrice ha concentrato la sua attenzione su Floriana, Ascanio e Cristina, che dopo anni sono tornati nel confessionale della Casa.

I tre opinionisti sono poi entrati nel salotto, dove hanno potuto parlare faccia a faccia con i super finalisti. Ognuno di loro ha scelto un concorrente: Cristina ha parlato a Giulia, Floriana ad Anita e Ascanio a Jonas. E alla fine il balletto di gruppo degli ex gieffini è arrivato, anche se non hanno partecipato tutti, ma solo Benedetta, Rasha, Donatella, Ivana e Domenico.

Dopo l’ingresso in studio di Grazia, Ventura ha annunciato il nome del terzo classificato di questa edizione, ovvero del finalista che ha perso al penultimo televoto: Jonas con il 28.81%.