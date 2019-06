Grande Fratello, concorrenti festeggiano e si confessano prima della finale

Festa al Grande Fratello e confessioni importanti: ecco c’è successo a poche ore dall’ultima puntata del Gf 16

Il grande giorno è arrivato! Questa sera verrà trasmessa la finale del Grande Fratello 2019. Tutti i concorrenti sono in ansia, non sanno quello che potrebbe attendere a ognuno di loro: nelle ultime ore, ad esempio, Francesca De André ha spiegato di non voler assolutamente bisticciare nuovamente con Cristiano Malgioglio (che potrebbe essere ancora una volta sul piede di guerra) e di non voler nemmeno un confronto diretto col suo ex Giorgio all’interno dello studio televisivo. Se veramente da entrambe le parti c’è l’intenzione di chiarire delle situazioni lasciate in sospeso, lo faranno solo lontano dalle telecamere.

Gf news: Martina e Daniele lontanissimi, Gennaro e Francesca litigano

Francesca De André ovviamente non è l’unica protagonista. C’è stata una divertentissima festa prima dell’ultima puntata del Gf 16, che ha fatto ritrovare il buonumore a quasi tutti i concorrenti: Enrico è stato il vero mattatore della serata, anche se non abbiamo potuto evitare di osservare Daniele e Martina. Spesso rimanevano in disparte. Pensano a quello che avrebbero potuto costruire insieme? Martina Nasoni è ancora presa dal ragazzo. Dopo il momento di totale spensieratezza, Francesca e Gennaro sono ritornati a parlare dei loro problemi passati… non l’avessero mai fatto! Si sono ritrovati a litigare a poche ore dalla finale.

La confessione di Daniele Dal Moro su Gennaro Lillio: una grande amicizia

Daniele Dal Moro – oltre ad aver parlato del suo rapporto con Martina Nasoni – ha spiegato la verità su quello che lo lega a Gennaro Lillio: “Era un mio amico anche prima di entrare, quindi noi abbiamo fatto una promessa all’inizio del nostro percorso: visto che io e te ci conosciamo viviamoci la Casa. Col senno di poi l’unica cosa che mi dispiace, siccome ho avuto modo di conoscere lati del tuo carattere che prima non conoscevo, di non esserti stato più vicino durante questo percorso perché ho trovato veramente una bella persona”.