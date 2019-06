Francesca e Gennaro, ultima discussione: “Io sto bene anche da sola!”

Grande Fratello news, nuova discussione fra Francesca e Gennaro: cosa succederà adesso?

L’amore non è bello se non è litigarello? Se questo modo di dire fosse vero, Gennaro e Francesca del Gf 16 sarebbero le persone più innamorate sulla faccia del pianeta! Sì, c’è una forte attrazione, ma da qui a parlare d’amore ce ne vuole… Francesca De André è uscita da una storia turbolenta: ha scoperto in diretta Tv che il suo fidanzato l’avrebbe tradita; aveva persino deciso di dargli una seconda chance, ma le ultime parole di Giorgio non le sono piaciute per nulla e ha scelto di sua spontanea volontà di avvicinarsi sempre di più a Gennaro Lillio, fino a quando si sono baciati alla luce del sole. Ora sono una coppia a tutti gli effetti… che potrebbe scoppiare al prossimo litigio?

Gennaro e Francesca si lasceranno dopo il Gf 16?

Francesca De André ha diverse preoccupazioni: non sa quello che succederà durante la finale del Grande Fratello 2019 e non sa quello che la attenderà dopo l’esperienza televisiva. Gennaro sarà al suo fianco? Dalle sue ultime parole sembra proprio che non la eviterà: “Io non ti ho mai lasciata lì, non ti ho mai abbandonata. Io ho provato un grande affetto nei tuoi confronti e, ogni volta che tu stavi male, io ci sono sempre stato. E ogni volta che mi hai ferito e offeso durante le litigate, io ci sono stato lo stesso”.

Gf gossip: dubbi sulle coppie dell’ultima edizione del reality show

A Francesca non sta per niente bene il fatto che Gennaro le rinfacci sempre la sua vicinanza: “Io sto bene anche da sola. Se voglio stare insieme a una persona è perché ci voglio stare io. Mi sei stato vicino, ok, ma non è che sei stato il paladino della giustizia!”. Questo battibecco è un’avvisaglia della fine? Certamente se la relazione dovesse essere così anche al di fuori della Casa del Gf, questa coppia non avrà poi così tante speranze di resistere. Dubbi anche sul rapporto di Erica e Gaetano. Quali saranno le coppie del Grande Fratello che realmente dureranno nel tempo?