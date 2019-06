Erica e Gaetano dopo Grande Fratello: dubbi e avvertimenti alla ragazza

Grande Fratello diretta H24: Gaetano ed Erica non si fidanzeranno mai?

Nascerà davvero una bella storia d’amore per Gaetano ed Erica del Gf 16? Se, da una parte, c’è chi spera di vedere i due ragazzi insieme, in tanti invece vorrebbero vedere Erica accanto a un altro uomo perché non si fiderebbero per nulla di Gaetano, considerate le esternazioni intime che aveva fatto sulla giovane (e che avevano fatto infervorare Barbara d’Urso). Incerto, quindi, il futuro di Erica e Gaetano, ma bisogna comunque dire che la ragazza, al Grande Fratello, non si è avvicinata a nessuno, dopo l’eliminazione del suo quasi-fidanzato e che dorme ancora tenendo stretta la sua maglia.

I dubbi di Erica Piamonte su Gaetano Arena

Erica Piamonte intende passare le ultime ore nella Casa più spiata d’Italia tranquillamente, senza farsi troppe turbe mentali, anche se qualche volta il suo pensiero si è posato su Gaetano Arena: la sta ancora aspettando? Dopo averla vista rivivere i momenti più speciali con Daniele Dal Moro, Erica ha parlato di Gaetano, palesando non pochi dubbi. I suoi fan, su Twitter, l’hanno messa all’erta e sperano che tra i due si concluda tutto con un nulla di fatto.

Gli avvertimenti dei fan a Erica: non si deve fidare di Gaetano?

Questi sono solo alcuni commenti contro Gaetano Arena: “Erica non ha sfan…ato Gaetano: ha detto che l’ha perdonato perché l’ha visto sincero. È normale che si faccia dei trip mentali! Non ha avuto nessuna notizia. Domani si renderà conto di quello che ha fatto lui fuori”; “Spero che, uscita da quella Casa, Erica rimanga in contatto solo con Gianmarco, Enrico, Taylor, Ivana, Martina e Serena. Il resto deve essere allontanato, soprattutto la De André e Gaetano”; “C’è gente che ancora crede all’interesse di Gaetano… Secondo loro tutte queste settimane è stato ad aspettare Erica. Come no”.

Gf news, ecco cosa sta succedendo nella Casa

C’è anche chi crede nell’amore di Erica Piamonte e Gaetano Arena del Grande Fratello: “Sicuramente domani ci saranno delle sorprese: prevedo che per Erica ci saranno o il padre o Gaetano. Comunque io penso che lei abbia solo paura di quello che Gaetano potrebbe aver detto al di fuori. Andrà a finire che si metteranno insieme e la gente si ingoierà le cattiverie”. Questo succede mentre Martina e Daniele hanno accettato il loro destino e Francesca De André pensa a quello che la attenderà durante l’ultima puntata del Gf.