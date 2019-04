Grande Fratello, Erica confessione d’amore nella notte: “Da sola con lui”

Erica Piamonte innamorata al Gf 16: l’ultima confessione nella notte

Sboccerà presto una bella storia d’amore all’interno della Casa del Grande Fratello 2019? C’è una ragazza che, ormai, ha perso la testa per un gieffino: Erica Piamonte ha occhi solo per Gennaro Lillio, l’ex fidanzato di Lory Del Santo. Dalla sua ultima confessione è emerso che c’è un continuo scambio di sguardi e… di abbracci sotto le coperte? Erica ha spiegato ogni cosa a Gianmarco Onestini, che ha cercato di darle dei consigli per non spaventare troppo Gennaro: quest’ultimo, infatti, non vuole legarsi sentimentalmente a nessuna. Per il momento. Con Mila, infatti, è già finito tutto: l’ex di Alex Belli è partita in quarta, ma si è schiantata contro un muro! Gennaro le ha fatto ben capire che nel suo futuro non c’è lei. E probabilmente nemmeno Erica.

Gennaro ed Erica nuova coppia del Grande Fratello? Lui fugge

Gennaro è conteso da Mila ed Erica (le scenate di gelosia non sono mancate!) e questo non fa altro che preoccuparlo: non vuole essere bloccato in una storia mediatica. Al Gf 16, Erica è però certa che tra lei e il ragazzo ci sia una sintonia particolare, come ha confidato a Gianmarco: “Ci guardiamo. Lui mi fa l’occhiolino, io lo guardo. Non è una cosa che io sto inventando, che io sto enfatizzando per farlo vedere agli altri. Lo sai che non l’ha capito nessuno?”.

Notte di confessioni al Gf 16: ecco cos’è successo

Una notte piuttosto caotica, quella del Grande Fratello, durante la quale ci sono state anche delle confessioni importanti. Come quella di Erica, che vorrebbe avere un rapporto più stretto con Gennaro Lillio: “A dire la verità, io avrei voglia di stare da sola con lui così come stiamo adesso io e te. Cosa c’è di male? Io ho visto che lui ha l’ansia. Lui mi ha detto che dormirebbe con me. Ma non lo fa per ora perché ha l’ansia che lunedì venga fuori anche questa cosa”. Altre confessioni degne di nota? Serena Rutelli ha finalmente vuotato il sacco sul fidanzato!