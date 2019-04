Grande Fratello, caos nella casa: baci di notte e liti di giorno

Cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello?

Ne stanno accadendo di tutti i colori al GF16. In attesa che Barbara d’Urso affronti le varie situazioni durante la puntata di martedì 23 aprile, cerchiamo di riassumere i fatti successi nelle ultime ore nella casa più spiata d’Italia. Le liti si susseguono di giorno incrociandosi ai baci notturni. Il più insofferente è Kiko Nalli, stufo delle continue discussioni tra alcune ragazze. Ma andiamo per ordine.

Mila Suarez e Gennaro Lillio

I due concorrenti si sono avvicinati, soprattutto durante la notte. Sorge il sole e sorgono i problemi. Mila è infastidita dal fatto che Gennaro sia più distaccato di giorno. Lui si difende dicendo di avere solo intenzione di conoscere tutti gli altri concorrenti. Mila inizia a sospettare che ci siano delle malelingue che vogliono farli allontanare. La lite scoppia con Ambra, colpevole, secondo Mila, di creare questo tipo di situazioni. La professoressa non ci sta e sbotta: “Mila sta diventando pericolosa, è una femmina matta. Inventa cose e mi mette in difficoltà“, riferendosi a possibili allusioni che le potrebbero creare problemi con il suo fidanzato. Nel frattempo Gennaro inizia a sentirsi oppresso dalla possessività di Mila e il loro ‘amore’ sembra già finito sul nascere.

Erica Piamonte e Gennaro Lillio

In tutta questa tempesta c’è chi intravede altro: Erica è sicura che tra lei e Gennaro ci sia un certo feeling. Lei ne è sicura e lo confida ad Ambra e Francesca. Nessuno nella casa sembra averlo notato. Ci si chiede se almeno Gennaro se ne sia accorto. Qualcuno fuori azzarda che Erica sia nel mirino di Michael Terlizzi.

Mila Suarez e Francesca De André

Guerra aperta tra le due concorrenti. Alla De André non sono proprio andate giù le accuse di Mila: “Si è messa a dire che io sono andata a casa di Alex Belli per mettermi d’accordo sui discorsi da fare qua. Scusa, ma io vado a casa di uno per prepararmi per Mila Suarez? Ma chi sei?“. La rottura tra Mila e Francesca sembra irrecuperabile e continua ad alimentarsi di insulti e bisbigli.

Martina Nasosi e Daniele Dal Moro

Martina e Daniele si sono baciati di notte. Lei è cotta a puntino e lo vede come l’uomo perfetto. Lui, invece, si lascia sfuggire di stare bene da solo…

Kiko Nalli e Ambra Lombardo

Il parrucchiere dei vip, ex marito di Tina Cipollari, è ormai cotto perso di Ambra. La prof è fidanzata e molto seria.

Valentina Vignali e Dottor Lemme

Volano parole grosse tra la Vignalona e Dottor Lemme. Il farmacista ha osato chiamare Ambra ‘Professoressa del pisello‘. Lei ha pianto e Valentina l’ha difesa con le unghie e con i denti. Un chiarimento sembra aver riportato la pace.