Grande Fratello con Barbara d’Urso inizia l’8 aprile: è ufficiale

Quando inizia il Grande Fratello con Barbara d’Urso? Lunedì 8 aprile 2019

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni Mediaset ha finalmente ufficializzato l’inizio del Grande Fratello con Barbara d’Urso. Nessun slittamento come ipotizzato qualche giorno fa: la sedicesima edizione del reality show partirà lunedì 8 aprile. A confermarlo un promo trasmesso su Canale 5 durante la messa in onda de L’amore strappato, la fiction con protagonisti Sabrina Ferilli e Enzo Decaro. A una settimana dalla fine dell’Isola dei Famosi – prevista per lunedì 1 aprile – partirà dunque un altro reality show, dove sono già stati scelti gli opinionisti e pure alcuni dei concorrenti.

Gli opinionisti del Grande Fratello 16

Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi saranno gli opinionisti del Grande Fratello 16. Ad ufficializzare la notizia i diretti interessati e la conduttrice Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso. Per Malgioglio si tratta di una conferma: ha già svolto questo ruolo lo scorso anno. Iva invece prende il posto di Simona Izzo, che di recente ha lanciato una frecciatina alla d’Urso. In passato, più precisamente nel 2006, la Zanicchi ha svolto il ruolo di opinionista nel reality show Music Farm, condotto da Simona Ventura e in onda su Rai Due.

I primi concorrenti del Grande Fratello 16

Dagospia ha annunciato in anteprima i nomi dei primi quattro concorrenti ufficiali. Si tratta di: Ivana Icardi (sorella di Mauro e cognata di Wanda Nara), Cristian Imparato (ex vincitore di Io Canto), Fabrizia De André (nipote del grande cantautore) e Mila Suarez (ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex tentatrice di Temptation Island ed ex fidanzata di Alex Belli).