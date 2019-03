La Vita in Diretta: Simona Izzo invia una frecciatina a Barbara d’Urso? “Guardo sempre Francesca Fialdini”

Simona Izzo è stata una delle ospiti dell’ultima puntata de La Vita in Diretta (in onda oggi 25 marzo). L’attrice ed ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip è intervenuta nel programma pomeridiano di Raiuno in qualità di opinionista, esprimendo il suo pensiero sulle ultime vicende che hanno riguardato il cantante Toto Cutugno, reduce di un grande concerto a Kiev in Ucraina. La Izzo, che reputa Toto un “piacione”, tra una chiacchiera e l’altra con la padrona di casa Francesca Fialdini ha detto una frase che suona come una frecciatina a Barbara D’urso. “Io e mia mamma ti guardiamo sempre”. Queste le parole di Simona alla conduttrice toscana che prima di congedarla ne approfitta per ringraziare la signora Liliana (mamma di Simona Izzo) per il fatto che segue La Vita in Diretta.

Simona Izzo non parteciperà al Grande Fratello come opinionista

L’esclamazione di Simona Izzo,che rivolgendosi a Francesca Fialdini ha dichiarato di guardarla tutti i giorni da casa, ha proprio tutte le sembianze di una stoccata indirizzata a Barbara d’Urso. In effetti l’attrice avrebbe i suoi motivi per lanciare una frecciatina alla conduttrice di Pomeriggio 5, gigantesco ed imbattibile competitor de La Vita in Diretta. Infatti a breve inizierà il Grande Fratello 16 e la Izzo, che nella scorsa edizione ha partecipato come commentatrice in studio, sembra aver perso la poltrona accanto a Cristiano Malgioglio proprio per volere di Lady Cologno.

Simona Izzo guada la Vita in Diretta e non Pomeriggio 5: commento indirizzato alla d’Urso?

Simona Izzo ha ammesso pubblicamente di guardare sempre, come sua mamma, Francesca Fialdini e La Vita in Diretta. Indirettamente, dunque, ha affermato anche di non guardare la trasmissione Pomeriggio 5 condotta da Barbara d’Urso, con cui sembra non lavorerà più. Ma perché? Secondo quanto affermato da Alessio Poeta ai microfoni di Radio Italia anni 60 e riportato da Today, Il secco “no” sarebbe arrivato proprio da Barbarella che non avrebbe gradito le continue ospitate della moglie di Ricky Tognazzi a Domenica In con tanto di elogi nei confronti della rivale Mara Venier: “Simona Izzo è stata fatta fuori, anzi si è fatta fuori da sola. Dopo che Barbara d’Urso per tutto lo scorso anno l’ha tenuta come opinionista nel suo Gf Nip, quest’anno sta andando in continuazione ospite da Mara Venier e non fa altro che dire ‘Mara sei tu la regina della domenica’. Insomma, sputa sul piatto dove ha mangiato”, si legge su Today Gossip.