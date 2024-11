Grande Fratello, arriva Miss Italia: ultima spiaggia prima di chiudere

Canale 5 sta cercando di salvare il salvabile per evitare l’inevitabile chiusura anticipata del Grande Fratello. Nelle ultime ore si è parlato di riunioni d’emergenza dopo gli ascolti disastrosi (siamo arrivati persino al 13%) e si è parlato di chiudere baracca e burattini a Dicembre. Nel mentre, a smuovere gli animi dovrebbe entrare Miss Italia 2021, Zeudi Di Palma. Ma funzionerà? Il pubblico si è già schierato dopo la notizia lanciata da Davide Maggio.

Ormai è sotto gli occhi di tutti che questo Grande Fratello stia affondando come il Titanic, anche gli autori se ne sono finalmente accorti. Le pessime scelte di piazzamento nel palinsesto e soprattutto le dinamiche stantie hanno fatto naufragare il reality più longevo di Canale 5. Ora ci si aggrappa a un 15% di share quasi inarrivabile, ma prima del cambio editoriale di Piersilvio Berlusconi e la cacciata di Barbara D’Urso si urlava al flop quando lo share era del 23%. Basteranno nuovi concorrenti per evitare di chiudere entro la fine dell’anno? Davide Maggio rivela la prima dei nuovi inquilini.

Zeudi Di Palma: chi è la Miss Italia e quale sarebbe il suo ruolo nel GF

Nel suo blog, Davide Maggio ha sganciato la notizia bomba. Miss Italia 2021, Zeudi Di Palma varcherà la porta rossa per portare scompiglio tra le due grandi protagoniste di questa edizione: Shaila ed Helena. Nata nel 2001 a Scampia e cresciuta a Secondigliano, proprio come Shaila, Zeudi entrerà per provare a rubare la corona di reginetta della casa. E lei ne ha ben donde, visto che ha indossato già la corona di Miss Italia! Una vita difficile in un quartiere problematico e una personalità esplosiva, Zeudi sembra avere la ricetta giusta per rimescolare le carte in tavola. Ma secondo il pubblico a casa che ha commentato la notizia sui social nell’hashtag del GF, cambierà ben poco.

Un programma che si sta aggrappando ad ascolti miseri, dati dalle dinamiche di coppia ormai esauste (basti vedere le sceneggiate di Yulia, Giglio, Shaila e Lorenzo di questi giorni) e dai copioni ripetitivi come il triangolo di Temptation Island, può sperare poco. I problemi di questa edizione non si contano su dieci dita: al di fuori delle coppie, si da ben poco risalto ai concorrenti (niente linee della vita, niente argomenti spinosi) e da casa sono tutti stanchi di vedere solo le ship. La nuova linea editoriale ha tolto qualsiasi spontaneità necessaria in un reality e gli autori sono costretti a censurare qualsiasi tema che in altre edizioni avrebbe fatto fare il picco di ascolti. Le continue richieste del pubblico per dei provvedimenti nei confronti di Lorenzo inascoltate, la censura sul canale 55 che scatta quando Helena rivela agli altri che lei e Lorenzo si conoscevano già fuori, la brutta storia tra Yulia e il suo ex. Temi complessi, che Alfonso Signorini non ha mai avuto problemi ad affrontare, ma ora anche il conduttore pare incatenato agli obblighi dall’alto.