GF, Yulia denunciata dall’ex: “Situazione schifosa” Cosa è successo

Doccia fredda in arrivo per Yulia Bruschi: la concorrente si sta godendo le giornate all’interno della casa del Grande Fratello ma fuori tira una brutta aria. Il suo ex, Simone Costa l’ha denunciata penalmente per un fatto grave, a riportarlo in esclusiva è Biagio D’Anelli e ed è proprio Simone a confermarlo.

Dove eravamo rimasti con la storia tra Yulia e il suo ex Simone? Tra i due le cose sono finite nel momento in cui lui è entrato nella casa per chiederle la verità sui suoi sentimenti per Giglio. Yulia era rimasta scottata da quella visita inaspettata ma presto si è liberata dei freni e ha confermato il suo amore per Giglio con un bacio. Ma come riporta l‘esperto di gossip ed ex gieffino Biagio D’Anelli, Simone Costa avrebbe ancora dei sassolini da togliersi dalla scarpa. Sui suoi social, D’Anelli fa sapere che Simone ha depositato alla questura di Lucca una querela nei confronti di Yulia. La denuncia riporta la data 12 Settembre, praticamente in concomitanza con l’entrata di Yulia nella casa del Grande Fratello.

Yulia denunciata dall’ex per un fatto grave (e forse non lo sa)

Yulia sarà a conoscenza di questa querela arrivata esattamente quando è iniziato il programma? Se ne sia a conoscenza o meno, nella casa non ha fatto trapelare niente, tantomeno è stato accennato niente del genere quando Simone è andato a chiudere con lei. Evidentemente le cose tra loro non andavano così bene prima che Yulia diventasse concorrente, lei dopotutto non aveva fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale, a volte diceva di essere single, altre volte di avere a casa una persona importante (per questo era nata la faida con Jessica, quando Yulia si era avvicinata a Giglio). Ora si parla di fatti gravi, di una situazione addirittura schifosa dice Biagio D’Anelli!

Il fatto grave, riportato da D’Anelli, sarebbe una brutta scenata fatta da Yulia al suo ex, culminata con una aggressione fisica. La ragazza avrebbe spaccato un bicchiere di vetro in faccia al suo ex e per questo lui l’ha querelata. Questi sono senz’altro fatti che vanno ben oltre la televisione ma da chiarire nelle sedi opportune. E non si tratta di meri gossip: sotto il video in cui D’Anelli riportava la notizia, lo stesso Simone Costa ha lasciato un commento confermando tutto l’accaduto. Vedremo come si sviluppa questa brutta storia.