GF, incontro a distanza tra Shaila e Lorenzo: pianti e disperazione

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda sabato 23 novembre, è tornato il celebre tugurio, un espediente degli autori per cercare di risollevare gli ascolti deludenti di questa edizione del reality. Con questa mossa, hanno deciso di dividere alcune delle coppie della Casa, spedendo alcuni concorrenti in Tugurio. Tra questi, hanno separato: Yulia e Giglio, Tommaso e Mariavittoria, Federica e Alfonso, Shaila e Lorenzo.

Martedì 26 novembre, durante la successiva puntata, Shaila e Lorenzo hanno avuto un breve incontro, durante il quale si sono lasciati andare ad intensi abbracci e baci, come se fossero stati lontani per mesi. Nonostante il momento di vicinanza, il Grande Fratello ha deciso di lasciare Spolverato ancora nel Tugurio, mettendo a dura prova l’ex velina. In questi giorni, l’ex allieva di Amici è apparsa molto provata, lasciandosi andare a sfoghi, pianti e confessioni con i suoi compagni, ammettendo di essersi innamorata del modello milanese. La situazione è diventata ancora più pesante a causa della decisione del Grande Fratello di ridurre al minimo i momenti di comunicazione tra i “tuguriati” e i concorrenti della Casa attraverso il “muro”, aumentando la distanza tra di loro.

Il momento più difficile è arrivato oggi, 28 novembre, in occasione del compleanno di Lorenzo. Costretto a trascorrere la giornata in Tugurio, Lorenzo ha cercato di organizzare una piccola celebrazione con i suoi compagni di sventura. Il reality, per l’occasione, ha concesso a lui e agli altri di vedere, seppur attraverso il vetro, i concorrenti della Casa, tra cui Shaila. Appena si sono incrociati con lo sguardo, i due sono scoppiati in lacrime, distrutti all’idea di non poter festeggiare insieme una giornata così speciale. Una scena che, per quanto emotiva, è apparsa a molti davvero esagerata e surreale.

“Non è giusto. Mi manchi tanto Lollo, volevo festeggiare con te. Anche solo un bacino”, ha detto Shaila disperata. La ballerina gli ha anche consegnato una lettera, come regalo per il suo compleanno. “Un grazie non basta, ma tutto questo vale più di mille parole. Sei la cosa più bella che mi sia capitata qui dentro”, ha risposto Lorenzo sempre tra le lacrime. Il video ha rapidamente fatto il giro del web, dividendo il pubblico in due fazioni: da una parte, i fan degli “Shailenzo” hanno accusato il programma di essere crudele nei confronti della coppia; dall’altra, molti utenti (con ragione) hanno trovato la scena fuori luogo, considerando che i due sono separati da appena cinque giorni.