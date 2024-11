GF, Lorenzo geloso di Shaila: la proposta “indecente” di Stefano

A poche ore dalla diretta, alle orecchie di Lorenzo Spolverato è arrivata la proposta “hot” che Stefano Tediosi avrebbe fatto proprio a Shaila Gatta. Lorenzo, che attualmente si trova nel tugurio, è venuto a sapere che, a quanto pare, Stefano Tediosi ci starebbe provando con Shaila, e la cosa non gli ha certo fatto piacere. Per approfondire meglio la questione, il gieffino si è poi confrontato con i suoi compagni di avventura, per cercare di capire cosa ne pensassero loro e quale potesse essere il reale intento di Tediosi: strategia o reale interesse verso la Gatta?

La proposta hot di Stefano Tediosi

Secondo quanto raccontato dal gieffino ai coinquilini, l’ex tentatore di Temptation Island ci avrebbe provato con Shaila, proponendole di fare il bagno insieme a lui. Il tutto sarebbe avvenuto davanti agli occhi di Federica Petagna. Un dettaglio molto importante dal momento che l’atteggiamento di Tediosi potrebbe a questo punto essere ricondotto a un banalissimo tentativo di far ingelosire la Petagna stessa che, soprattutto negli ultimi giorni, ha mostrato nuove incertezze sul suo rapporto con l’ex tentatore e Alfonso D’Apice.

Insomma, si potrebbe quindi trattare solamente di una strategia per testare la gelosia di Federica ma Lorenzo non ne è del tutto convinto, motivo per il quale nelle ultime ore, come anticipato, ha voluto confrontarsi con gli altri inquilini del tugurio e approfondire le motivazioni che avrebbero spinto il gieffino a comportarsi in quel modo.

“Io immagino Stefano in vasca. Passa Shaila che deve fare la doccia e le dice: “Shaila vieni, non ti preoccupare, ci laviamo insieme”. E lei: “No, no mi lavo con Federica”. Io non ero lì, magari era ironia o per dare fastidio a me. Non ho argomentato perché non volevo risultare pesante, per me è una cosa andata ormai. Ma erano in costume…se lei si fosse lavata con lui in una vasca così piccola, me la sarei presa. Poi c’era lì anche Federica, perché questa cosa? Io non lo avrei mai fatto. Chissà, magari era una battuta?”, sono state le parole di Spolverato sull’accaduto.

Per concludere, uno dei dubbi espressi del gieffino è stato proprio il perché Shaila sia andata a riferirgli questa vicenda.

Cosa ne pensano Alfonso D’Apice e gli altri gieffini

A quel punto, il primo a esprimere un parere sulla vicenda è stato proprio Alfonso D’Apice che, sentendosi tirato in causa per via del coinvolgimento di Federica e del suo acerrimo nemico in amore, ha voluto dire la sua: “È una mia idea. Io direi questa cosa a una persona a cui voglio bene per metterla in guardia. Lei avrà visto malizia in quella cosa e ti ha avvisato. Non penso lo abbia detto per farti ingelosire perché secondo me se una ragazza mi viene a dire che un ragazzo le ha detto che è bella per farmi litigare, allora è poco seria“.

Insomma, secondo D’Apice, la Gatta avrebbe deciso di mettere il compagno al corrente di quanto accaduto solo e unicamente per rispetto nei suoi confronti e non per farlo ingelosire o per testare le sue reazioni. Di tutt’altro parere sono stati invece gli altri gieffini, come Javier Martinez che invece ha affermato “Secondo me gliel’ha raccontato perché è il suo ragazzo“, lasciando sottintendere che il reale intento della Gatta fosse proprio quello di suscitare gelosia in Spolverato.

Insomma, al gieffino è rimasto un bel dubbio. Una cosa è certa però, come affermato dai suoi coinquilini, sebbene la confidenza sia ormai tanta, nessuno tra di loro si sarebbe mai “azzardato” a fare una cosa del genere in sua assenza. Molto probabilmente la questione verrà trattata nel corso della puntata di questa sera, perciò non resta da fare altro che attendere qualche ora per saperne di più.