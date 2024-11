GF Alfonso o Stefano? Svolta, Federica ha scelto, Tediosi s’inalbera

La ‘soap opera’ che vede protagonisti al Grande Fratello Federica Petagna, Stefano Tediosi e Alfonso D’Apice è giunta ad una svolta. Nelle scorse ore la ragazza ha parlato con Tediosi nel tugurio, dopo che Alfonso ha avuto uno scatto di gelosia. “Non ci sarò mai più per te, scegli Stefano”, ha tuonato il giovane campano, mettendo ancor più in crisi la sua ex fidanzata, la quale, ha scelto, almeno per ora, di rimanere sola per schiarirsi le idee.

Grande Fratello, Petagna mette una pietra sulla frequentazione con Tediosi

“In questi giorni sono stata molto bene. Ma non voglio fare del male a nessuno, anche se in realtà l’ho già fatto, ma magari non voglio continuare”. Così la Petagna a colloquio con Tediosi il quale non ha affatto preso bene le sue parole. Anzi ha provato a far cambiare idea alla ragazza, sostenendo che lei abbia paura di lasciarsi il passato alle spalle. Federica, però, è stata irremovibile e non si è lasciata convincere, ribadendo che ha intenzione di rimanere single:

“Preferisco fare del male a me stessa, allontanarmi dall’uno e dall’altro, non fare quello che d’istinto vorrei fare. Magari così potrei capire ed essere sicura al 100% di quello che voglio fare, assumendomi le conseguenze da parte vostra. Sono consapevole che magari arrivo a una scelta, arrivo a dirlo e l’altra persona non c’è. Che sia uno o che sia l’altro. Se dovessi vivere d’istinto facendo quello che voglio fare, poi il giorno dopo andrei dall’altra persona perché mi sento di andare da lui e diventa tutta una confusione”.

Tediosi ha iniziato a palesare tutto il suo disappunto, spiegando a Federica che non riesce a comprendere perché non smetta di parlare al plurale. “Mi viene da ridere”, ha tuonato, per poi avventurarsi in una ramanzina moraleggiante in cui ha puntato il dito contro la giovane, affermando che non è in grado di proiettarsi verso il futuro: “Non sai andare avanti nelle cose, non sai seguire quello che vuoi veramente perché hai paura”.

Petagna ha controbattuto, non muovendosi di un millimetro rispetto alla sua posizione iniziale. La donna ha aggiunto di aver già valutato la possibilità che, laddove più avanti dovesse voler riprovare a imbastire una love story, potrebbe trovare le porte sbarrate. Nonostante ciò, ha sottolineato di essere disposta a correre il rischio: “Sono confusa su quello che in realtà voglio. Mi assumo le conseguenze che potrebbero esserci. Potresti scocciarti”.

Stefano Tediosi prova a convincere Federica che è però irremovibile

Tediosi ha mollato la presa? Naturalmente no. Infatti ha sostenuto di essere arrabbiato, ma non con la ragazza, bensì con se stesso, salvo poi far pesare alla Petagna la sua scelta di allontanarsi. Non proprio un discorso all’insegna della coerenza: “Non è scocciarsi, è soffrire, Federica. […] Mi arrabbio con me non con te. Se sto così è colpa mia, mica colpa tua. Sono sereno quando sto con te, il resto del tempo non sono sereno quindi non mi va bene, non mi piace”.

Stefano ha aggiunto di essere in difficoltà e di non sapere come comportarsi, per poi rifilare un’altra ‘sgridata’ a Federica: “Quanto tempo stai sprecando”. “Per me, non lo sto sprecando. Non sono sicura, non ti puoi arrabbiare”, la contro replica della Petagna che ha continuato a essere ferma su quanto sostenuto e sulla decisione presa. “Segui le tue sensazioni più forti”, ha concluso Tediosi, che continua a cullare la speranza che la giovane possa tornare sui suoi passi.