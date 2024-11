GF, Federica bacia Alfonso (di nuovo): ma poi cerca Stefano

Federica Petagna torna tra le braccia di Alfonso D’Apice. Ma, si proceda con ordine. Com’è noto, Federica è entrata nella Casa del Grande Fratello poche settimane fa, dopo aver partecipato a Temptation Island insieme ad Alfonso. I due, insieme da 8 anni, sono inizialmente usciti insieme dal programma. Successivamente, però, la 20enne ha cambiato idea, capendo di non provare più gli stessi sentimenti per l’ex fidanzato e di non voler più avere una relazione del genere. Da lì, si è avvicinata al tentatore Stefano, iniziando una frequentazione con lui. Ebbene, una volta entrata al GF, l’hanno raggiunta prima Alfonso e, qualche giorno dopo, Stefano.

Al che, Federica si è trovata tra due fuochi. Tra l’altro, prima dell’ingresso dell’ex tentatore, la giovane napoletana aveva baciato sotto le coperte Alfonso. Quando quest’ultimo ha rivelato il loro “segreto“, l’estetista si è molto alterata, decidendo di prendere le distanze da entrambi. In tutto ciò, nella puntata del reality andata in onda martedì, 19 novembre, è spuntato anche un terzo ragazzo, Antonio Fico, il quale sostiene di essersi frequentato con Federica.

A questo punto, qual è stata la prossima mossa dell’ex protagonista di Temptation Island? Ebbene, ieri, giovedì 21 novembre, durante l’aperitivo settimanale, è scattato un altro bacio tra Federica e Alfonso. Tra balli e brindisi, i due si sono avvicinati sempre di più, fino ad arrivare a baciarsi, questa volta, però, davanti a tutti. I loro coinquilini, infatti, hanno visto la scena, facendo persino il tifo. Dunque, dopo aver voluto tenere segreto il loro primo bacio, adesso la 20enne ha deciso di uscire allo scoperto, dando l’impressione di aver fatto la sua scelta.

Non è che Federica qui bacia Alfonso ma pensa a Stefano,non si sa mai 🤣#grandefratello pic.twitter.com/eeKa3DfYeA — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢 (@NatasciaE30) November 22, 2024

Ma, poco dopo, Federica si è allontanata per parlare con Stefano. I due hanno avuto una lunga conversazione in giardino, durante la quale non sono mancati diversi abbracci. A quel punto, Alfonso ha chiesto spiegazioni all’ex fidanzata, scatenando il suo fastidio. Da lì, è nata una discussione, in cui Federica lo ha accusato di essere eccessivamente pesante. Ora non resta che aspettare per vedere come si evolverà quest’intricata telenovela, il cui copione, a dir la verità, pare essere già scritto.