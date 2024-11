GF Federica, D’Apice vs Antonio show napoletano: rissa sfiorata

Si parte stasera subito con Federica, Stefano e Alfonso nella 13esima puntata del Grande Fratello. I tre ex protagonisti di Temptation Island, come sottolinea inizialmente Alfonso Signorini, sono stati duramente criticati e accusati di aver messo su la telenovela dei poveri (dicitura usata per definire un fatto che risulta la versione brutta di un’altra situazione). Nel teatrino cerca di entrare anche Antonio Fico, cugino di Titty Scialò, anche lei ex partecipante del reality delle tentazioni. Tra lui e Federica fuori ci sarebbe stata una frequentazione e stasera ci sono degli sviluppi.

Signorini dà inizio a questo blocco puntando sui baci che Federica e Stefano si sono dati in questi giorni. Per la prima volta Alfonso D’Apice ha visto questi avvicinamenti tra loro, tramite una clip mandata in onda da Signorini. Infatti, i due hanno evitato di scambiarsi effusioni di fronte a lui. Inoltre, esce fuori ciò di cui si è parlato tanto in questi giorni: prima dell’ingresso di Stefano, Federica aveva baciato Alfonso. Oggi la Petagna si dice confusa e ammette che ribacerebbe l’ex fidanzato. C’è chi in queste ore ha ipotizzato una strategia dietro il comportamento di lei.

Così stasera Federica spiazza tutti, dando una risposta secca e precisa. Per Cesara Buonamici, Alfonso potrebbe ancora essere la prima scelta della Petagna, ma senza gelosia. “È anche vero che Alfonso è un personaggio forte e le conviene”, dichiara invece Beatrice Luzzi, stroncando la gieffina tra gli applausi del pubblico. Federica smentisce, sottolineando che non riuscirebbe mai a fare una cosa del genere. A questo punto, molti telespettatori ipotizzano che l’idea sia di ricreare il lieto fine di Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

Anche loro provenienti da Temptation Island, alla fine nel reality show – dopo infiniti tira e molla – hanno deciso di tornare a formare una coppia. Qualche mese fa, è arrivata la rottura definitiva tra Perla e Mirko. Intanto, Signorini consiglia a Stefano di farsi da parte, visto che Federica si sta riavvicinando ad Alfonso, con cui ha anche dormito insieme. La Petagna appare davvero confusa e non si comprende quale strada voglia prendere.

Persino Lorenzo Spolverato inizialmente consiglia a Stefano “di fare le valigie”, ironizzando. Tornando serio, il gieffino ammette che al suo posto sarebbe rimasto a guardare, in quanto Federica e Alfonso non sono effettivamente tornati insieme. Parlando da solo con la Petagna, Signorini le chiede in confessionale di essere sincera sui suoi sentimenti. Ora Federica non se la sente di dire che la sua storia d’amore con Alfonso è davvero finita. Lei stessa ammette che non si aspettava questo cambiamento.

Inoltre, la Petagna confessa che “libera” – se avesse di fronte entrambi – correrebbe da Alfonso.

Grande Fratello: Alfonso D’Apice contro Antonio Fico, è show

Arriva Antonio Fico, cugino di Titty, ex compagna di avventura a Temptation Island di Federica. Il ragazzo racconta la sua versione dei fatti, svelando di aver avuto una frequentazione con la Petagna nelle scorse settimane e tra loro ci sarebbe stato qualcosa più di un bacio. Ed ecco che Antonio entra nella Casa, raggiungendo Federica nel giardino. Quest’ultima è convinta che voglia solo visibilità e sovrasta più volte la sua voce, tanto che Signorini deve intervenire per permettere a lui di parlare. Antonio si sfoga:

“Stai facendo un macello. Hai detto che il nostro è stato un bacio di ubriachezza, mi hai sminuito. Voglio dire una cosa a Stefano e Alfonso, che sta soffrendo. Non è vero che c’è stato un bacio? Sì, la nostra frequentazione è durata settimane e ci siamo baciati più volte”

Federica racconta che, dopo Temptation Island, in quanto le puntate andavano ancora in onda, non poteva farsi vedere in giro, secondo il regolamento. Per questo, incontrava i suoi ex compagni di avventura, tra cui Titty. In questo modo, ha conosciuto il cugino di quest’ultima, Antonio. In realtà, Fico non svela chissà che cosa, mentre la Petagna si dice schifata. “Se io non fossi venuta qua avresti mai alzato il telefono?”, chiede furiosa la gieffina, mentre Alfonso le porta una giacca per permetterle di coprirsi.

D’Apice ha anche attaccato Antonio. “Hai fatto un bel teatrino. Vai nella tua cornetteria e vendi cornetti. Non c’è bisogno di stare qua”, urla in napoletano Alfonso. Javier Martinez e Luca Calvani corrono a fermare in tempo D’Apice, che si è avvicinato parecchio ad Antonio.