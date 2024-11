GF, Federica si allontana da Alfonso e Stefano: ipotesi strategia

A poche ore dalla messa in onda di una nuova puntata del Grande Fratello, nuove rivelazioni sono arrivate dal fronte del triangolo amoroso tra Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi. Nelle ultime ore infatti, la gieffina pare aver preso un’importante decisione sulla sua vita sentimentale, che secondo alcuni potrebbe anche condizionare il televoto di questa sera.

La scelta di Federica Petagna

Come anticipato, uno degli argomenti che verranno toccati nel corso della prossima puntata del Grande Fratello, in onda questa sera, martedì 19 novembre, sarà quello del triangolo amoroso formato da Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi. La Petagna e D’Apice sono diventati famosi per aver partecipato a Temptation Island: il viaggio nei sentimenti era stato fortemente voluto per testare il loro rapporto che, dopo ben 8 anni di relazione, era stato messo in discussione.

L’esperienza nel reality show condotto da Filippo Bisciglia si era però conclusa con la loro separazione e con la decisione della Petagna di uscire dal gioco in compagnia di un tentatore: Stefano Tediosi. Ora che però i tre si trovano nella stessa Casa, le cose si sono complicate parecchio.

In particolare, negli ultimi giorni Alfonso, nel corso di una chiacchierata con Jessica Morlacchi, ha rivelato un particolare sconvolgente, ovvero di aver baciato Federica prima che l’ex tentatore facesse il suo ingresso nella Casa. Un dettaglio non da poco e che ha creato numerosi pettegolezzi. Una situazione che ha messo in difficoltà la Petagna che a sua volta, sentendosi decisamente sotto pressione, ha preso una decisione drastica sulla sua vita sentimentale, mettendo al bando (o almeno così pare) sia Stefano che Alfonso.

“Sono sempre più convinta che devo stare da sola nella mia vita. Tutti questi comportamenti io non li avrei mai avuti, quindi forse è meglio che me ne sto sola io. Se non è successo niente dopo perché lo dovevi dire? Prima lo vai a dire in giro, poi vieni da me a dirmi che l’hai detto e vuoi sapere il mio parere. Ero l’unica che non lo sapeva. […] Se volevi sapere qualcosa bastava che me lo chiedevi se non capivi, il tuo parlare di questo e non con me non ti fa uomo“, sono state le parole pronunciate dalla gieffina durante un confronto con l’ex fidanzato.

Un discorso al quale Alfonso ha tentato di rispondere, spiegando le sue ragioni all’ex compagna: “lo sono stato sempre onesto, l’unica volta in cui non sono stato onesto è stata questa. Io gli ho dato un altro valore. Tu che valore gli hai dato? Sicuramente ti ho messo in difficoltà, ma mi hai messo più tu in difficoltà”.

Federica sul bacio rivelato da Alfonso: “Credi di aver fatto la cosa giusta? Pulita?”

“Potevi evitare.

Perchè lo dovevi dire?

Poteva restare una cosa nostra” Alfo: “Io gli ho dato un altro valore.

