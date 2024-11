GF messo male, autori tacciati di ‘sadismo’: si ipotizza la chiusura

Com’è che si dice? “Chi è causa del suo mal pianga se stesso”. Pare essere questo il proverbio più calzante per il Grande Fratello in questo momento. Reduce da una puntata pessima e uno share ancora più basso della scorsa volta (stiamo parlando del 13.9%), il reality condotto da Alfonso Signorini sta continuando a perdere consensi e ad aggiungere critiche.

Che cosa sta succedendo al programma di Canale 5? A quanto pare niente, o forse tutto. A nulla sono serviti i tentativi di raddoppiare l’appuntamento settimanale e a nulla sono serviti gli “aggiornamenti” delle dinamiche interne la Casa, anzi. Decidere di spostare in tugurio parte del cast spezzando dunque “le coppie” si è rivelata una mossa controproducente, almeno per i diretti interessati. Nonostante la distanza che li separa sia letteralmente un muro di cartongesso, il mood degli inquilini è più pesante del solito, quasi al limite della devastazione emotiva. Yulia e Giglio non si sono potuti vedere durante la puntata e oggi raccolgono i cocci di questa lontananza forzata, Shaila piange la separazione da Lorenzo e Mavi e Tommaso provano a resistere a questo distacco.

Tra un pianto e un lamento, il Grande Fratello pare essere prossimo alla chiusura anticipata: c’entrano le scelte degli autori o semplicemente il pubblico è stufo?

Un flop dietro l’altro e un GF tacciato di sadismo: le reazioni web

“Decisione chiusura anticipata rimandata nelle prossime due settimane. Riduzione delle puntate settimanali oppure chiusura entro fine dicembre” – questo è quanto si legge sul profilo AgentBeast di X. Qualcosa per rattoppare lo share bassissimo è in programma e la chiusura anticipata ancora non è stata confermata, ma resta nell’aria.

Causa di questa inversione di rotta (o schianto, dipende dai punti di vista), le ultime dinamiche attuate dagli autori del GF, tacciati dal web come “sadici” e “insensibili”. Qual è il senso di tenerli divisi se il risultato non implica reazioni o nuove dinamiche ma solo malumori? Qualcuno su X spinge con le critiche e scrive:

#shailenzo #tuguriatincasa #grandefratello vi state prendendo gioco dei sentimenti e del ❤️ di questi ragazzi, manco fossero in collegio. Fateli rientrare in casa. Lo share lo state perdendo ma così facendo arriverete a fallire. pic.twitter.com/r5oZ5lS7Zj — Mariangela (@Mariang69022684) November 27, 2024

Linea seguita dalla maggior parte degli utenti, che proprio non riescono a condividere la scelta del GF, destinato evidentemente a peggiorare, se gli ascolti continuano così.

Non è che è colpa dei concorrenti che non sono in grado di sfruttare le occasioni?

Accanto a chi accusa il Grande Fratello di “non sapere fare il suo lavoro” c’è chi, al contrario, pensa sia tutta “colpa dei concorrenti”, oggettivamente non in grado di sfruttare un’occasione come il tugurio e renderla interessante nonostante le “difficoltà”. “Non sono mica in guerra“, scrive un utente sul social dei tweet, sottolineando forse l’esagerazione nelle reazioni di Giglio e Yulia nel vederli piangere perché lontani.

Una cosa è certa: tugurio o non tugurio il GF sta perdendo credibilità e forse la linea intrapresa da Piersilvio Berlusconi non è delle più efficaci. È il caso di riflettere sull’impostazione del reality, o forse è solo il caso di rivalutare le dinamiche, puntando più sull’autenticità dei suoi concorrenti e meno sulle dinamiche di coppia, sempre più noiose.