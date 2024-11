Grande Fratello 15° puntata: nominati, preferiti, Non è la Rai caos

Alfonso Signorini ha dato inizio alla 15esima puntata del Grande Fratello con le coppie divise, tra la Casa e il Tugurio. In particolare, ha subito puntato l’attenzione su Shaila-Lorenzo e Yulia-Giglio. A queste sue coppie la separazione sembra aver fatto bene, in quanto ha intensificato i loro sentimenti. Yulia e Giglio hanno capito di essersi innamorati, riconoscendolo proprio grazie alla lontananza, dopo giorni trascorsi sempre insieme. Lorenzo e Yulia stasera hanno dovuto affrontare una piccola sfida.

Alla fine ha trionfato Spolverato, il quale ha trovato il piramidale con il cerchio oro e ha potuto recarsi nella stanza Super Led per riabbracciare Shaila. I due sono rimasti insieme qualche secondo in più, perdendo 50€ per la spesa settimanale. Dopo di che, nella stanza Super Led Signorini ha riunito Shaila e Giglio. Il conduttore ha chiesto agli altri concorrenti di scegliere chi tra i due potrà ricongiungersi con il rispettivo partner. Il primo a esprimersi è stato Luca Calvani, il quale ha scelto di non far riunire Shaila e Lorenzo. A seguire le altre scelte:

Helena ha scelto di non far riunire Yulia e Giglio;

Tommaso ha scelto Yulia e Giglio;

Jessica ha scelto Shaila e Lorenzo;

Le Non è la Rai hanno scelto Shaila e Lorenzo;

Amanda ha scelto Yulia e Giglio;

Stefano ha scelto Shaila e Lorenzo;

Federica ha scelto Yulia e Giglio.

A stupire è stata Helena, la quale nessuno si aspettava che avrebbe scelto di far riunire Shaila e Lorenzo. Dopo la votazione ecco che tutto si è rivelato inutile, in quanto in realtà il GF non ha permesso ai due di riunirsi, in quanto più votati. Questa è stata solo una prova per mostrare cosa pensano davvero i concorrenti di queste due coppie.

Grande Fratello 16esima puntata: torna Dayane, crisi Non le Rai

La puntata è andata avanti con l’ingresso di Dayane Mello, che è corsa a riabbracciare la sua amica Helena Prestes. Il dettaglio svelato da Alfonso Signorini, durante questo blocco, ha ricevuto molti applausi. Dopo di che, l’attenzione è finita su Federica Petagna, la quale ha ammesso di volersi prendere del tempo per riflettere su Alfonso e Stefano. La produzione del GF ha deciso di verificare il parere del pubblico con un sondaggio.

Nel frattempo, si è parlato della separazione delle Non è la Rai. Nei giorni scorsi, parlando con Luca Calvani, Ilaria ha ammesso di sentirsi schiacciata da Pamela. Quest’ultima si è detta delusa dalle parole della sua amica ed è scoppiata a piangere. Eleonora Cecere è intervenuta, dando ragione a Ilaria e facendo notare che Pamela tende, inconsapevolmente, a scavalcare chi ha di fianco. Per questo, Ilaria si sente bloccata nel dire le sue opinioni.

La Petrarolo si è offesa, facendo presente che sta passando come una persona che non lascia parlare gli altri. “Brava, questo accade però a volte tesoro”, tuona dallo studio Eleonora. Quando il conduttore ha chiesto alle due di scegliere cosa fare, ovvero se essere un giocatore individuale o continuare in coppia, Ilaria ha palesato la sua idea di lasciare il gioco. La Galassi ha confessato di sentirsi un pesce fuor d’acqua, soprattutto quando deve esprimere il proprio giudizio sugli altri coinquilini.

Poco dopo, è arrivata una sorpresa per Tommaso Franchi, il quale ha avuto modo di riabbracciare suo padre.

Grande Fratello:

Nell’ultima fase della puntata, Signorini ha svelato il risultato del televoto: sono stati eletti preferiti Lorenzo ed Helena con il 38% e il 26% (Shaila 24%, Calvani 9%, Amanda 2%, Stefano 1%). Poi è arrivato il momento di svelare ai concorrenti che è stato aperto il sondaggio su Federica Petagna. Con il 68% dei voti, il pubblico ha fatto presente di voler vedere la gieffina da sola. Pertanto, Stefano ha dovuto salutare Federica e recarsi in Tugurio, dove già era presente Alfonso. Invece, Javier – tramite una sfida – è riuscito a rientrare nella Casa.

A questo punto, sono iniziate le nomination, con i concorrenti separati tra Tugurio e Casa. Al televoto sono finiti Javier, Stefano, Giglio e Federica.