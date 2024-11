GF, il triangolo sfugge di mano: la produzione agisce su Federica

Tornano al centro della scena Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi al Grande Fratello. Sembrano lontane le puntate in cui Alfonso Signorini si ritrovava a parlare del triangolo composto da Shaila, Lorenzo e Javier. Ora l’attenzione del conduttore è puntata sui tre ex partecipanti di Temptation Island, sebbene non abbiano finora ottenuto lo stesso successo di Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Ed ecco che, come fatto nelle settimane passate con Shaila e Lorenzo, chi lavora nel programma vorrebbe vederci chiaro su cosa pensa il pubblico davvero. Per questo, viene aperto in diretta un sondaggio.

Ecco la domanda posta ai telespettatori: “Volete che Federica resti da sola in Casa?”. Intanto, Beatrice Luzzi fa notare che la Petagna “va dove va il vento, è la più libera di tutte”. In effetti, la gieffina sta cambiando spesso idea. Inizialmente, con l’ingresso di Alfonso si è riavvicinata a lui. Poi, arrivato Stefano nella Casa, si è ritrovata con quest’ultima. Dopo di che, è tornata tra le braccia dell’ex fidanzato, nuovamente. La situazione si è ancora capovolta quando Alfonso e Federica sono stati divisi. D’Apice è finito nel Tugurio, lasciando la Petagna sola con Stefano. Ed ecco che la giovanissima concorrente si è riavvicinata all’ex tentatore.

I telespettatori non ci capiscono più nulla, giustamente. Stasera nella 15esima puntata del GF, Signorini permette ad Alfonso e Stefano di avere un confronto in Tugurio. Qui D’Apice ha accusato il coinquilino di essere stato falso. Nel frattempo, le opinioniste dicono la loro. Cesara Buonamici crede che Alfonso dovrebbe fidarsi di Federica per riconquistarla. “Do tanta fiducia a Federica, la mia gelosia non è più a 360°. Mi dava fastidio con Stefano”, spiega D’Apice. Dallo studio, invece, Beatrice Luzzi è più dura:

“Non credo tu possa telecomandare Federica, Stefano o il GF. Hai provato a telecomandare chiunque. Tu hai un’influenza paterna su Federica, devi rispettarla. Devi accettarlo. Te l’ha fatto capire in tutti i modi”

Signorini crede che la gelosia di Alfonso sia normale. Dopo di che, fa in modo che si confrontino anche D’Apice e Federica. Il gieffino si difende dalle accuse appena ricevute, facendo notare che la Petagna gli ha detto parole importanti da quando si sono ritrovati nella Casa più spiata d’Italia, con tanto di baci. La gieffina, infatti, si era detta pronta a chiudere definitivamente con Stefano, per ricominciare con Alfonso. Il pubblico è diviso. Innanzitutto, molti telespettatori è già stufo di questa storia, confusionaria, di cui si capisce poco o niente, tanto che c’è chi è convinto che siano tutti d’accordo.

Intanto, una parte del pubblico si schiera dalla parte di Federica, ritenendo che Alfonso stia continuando a manipolarla. Invece, l’altra parte crede che la Petagna dovrebbe essere più chiara per evitare di illudere entrambi i ragazzi. Stasera la gieffina ammette di essere arrivata a una conclusione.

“Lui mi protegge sempre da qualsiasi cosa e io mi sento di proteggerlo da me stessa. Ho sbagliato in tante cose, lo capisco. Ma visto che io devo capire cosa voglio, oggi scelgo di stare con me stessa”

Da questo si evince che Federica porterà avanti il suo percorso da indecisa e confusa. Dunque, la tarantella andrà avanti ancora per qualche tempo, probabilmente fino a quando uno di loro sarà in gioco. Ovviamente, Alfonso e Stefano sono d’accordo nella scelta della Petagna di prendersi ancora del tempo.