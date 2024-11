GF 14° puntata: nominati, eliminato, la santificazione di Lorenzo

La 14esima puntata del Grande Fratello è iniziata con Jessica Morlacchi e Luca Calvani. Alfonso Signorini ha fatto notare che tra loro è nata piano piano un’amicizia. Il particolare rapporto nato tra questi due concorrenti ha catturato l’attenzione del conduttore, il quale ha intuito che la cantante romana potrebbe provare dei sentimenti, ma non di un’amica. Per questo, ha deciso di metterla alla prova e stasera Jessica ha confermato i sospetti. Considerando che Calvani è felicemente fidanzato con il suo Alessandro, questo sarebbe un amore impossibile.

Signorini ha cercato di trovare una soluzione, proponendo il poliamore, ma il pubblico non ha reagito bene. La puntata è andata avanti con il rapporto nato tra Helena Prestes e Javier Martinez. Nel frattempo, Signorini ha chiesto a Lorenzo Spolverato di raggiungerlo in studio. Alla fine, è nato un nuovo confronto tra Javier e Lorenzo. I due concorrenti, per la prima volta, si sono parlati faccia a faccia nello studio di Canale 5.

Grande Fratello: Non è la Rai con le spalle al muro, Federica sceglie

La puntata del GF di sabato 23 novembre è andata avanti con le tensioni. Alfonso ha deciso di rimettere al centro della scena le Non è la Rai, la quale nello scorso appuntamento sono state accusate da Beatrice Luzzi di essere delle voltafaccia. Ed ecco che è uscito fuori che anche alcuni concorrenti, soprattutto Yulia Bruschi, hanno questo pensiero su Ilaria e Pamela. Fuori dalla Casa, intanto, le due gieffine non si stanno facendo amare dal pubblico.

Sono tanti coloro che hanno lo stesso pensiero di Luzzi, la maggior parte di coloro che seguono le dinamiche del reality show. In effetti, spesso Ilaria e Pamela non si espongono e appaiono fin troppo neutrali. Non solo, spesso fanno commenti negativi e poi in puntata cedono.

Signorini ha mandato in onda una clip che ha riassunto le accuse di alcuni concorrenti verso le Non è la Rai. “Mi piacerebbe che la veemenza che dimostra spesso Pamela diventasse coraggio. Dite cose e poi di fronte alle persone dire altro”, ha affermato Beatrice Luzzi. L’opinionista si riferiva alle nomination delle Non è la Rai contro Clayton Narcross e Federica Petagna. Persino Eleonora Cecere, in studio, ha ammesso da telespettatrice di vedere incoerenza nelle sue amiche.

Signorini ha poi puntato su Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi. Quest’ultimo ha dichiarato stasera di aver capito in questi giorni di provare forti sentimenti per la gieffina. Quando Signorini ha chiesto a Stefano chi vincerà questa partita, ha ammesso di sperare che sarà lui. Invece, Alfonso ha dato tutt’altra risposta: “Per me non c’è partita, lui gioca, io no”. Sola, in confessionale, Federica ha rivelato che tutto sta prendendo forma e che è riscoppiata la passione tra loro. Torna a in salotto, consigliata da Signorini, la Petagna ha fatto chiarezza.

La giovane concorrente ha confermato il riavvicinamento con Alfonso, sia fisicamente che mentalmente.

GF: Morlacchi emoziona, Signorini non riesce a ‘salvare’ Lorenzo

Jessica Morlacchi è tornata al centro della scena stasera, riabbracciando sua madre. Inizialmente la cantante romana ha parlato dell’inizio della sua carriera, quando vinse Sanremo Giovani a 13 anni. Un successo arrivato improvviso, che combaciava con gli attacchi di panico. Stasera Jessica ha emozionato tutti cantando in diretta la canzone Hero di Mariah Carey. Dopo di che, è arrivata Marina, sua mamma. La puntata è andata avanti con Mariavittoria, la quale secondo molti sarebbe più attratta da Javier che a Tommaso Franchi. La Minghetti ha smentito.

Con Shaila lasciata nel dimenticatoio stasera, Signorini ha deciso di parlare delle accuse che il pubblico rivolge ogni giorno a Lorenzo. Molti telespettatori si sono spesso lamentati per le sue forti parole e la sua aggressività, in particolare con le donne. Il conduttore ha fatto notare che i suoi toni sono sempre aggressivi e minacciosi. Lo stesso Spolverato stasera ha ammesso che i suoi atteggiamenti spesso sono aggressivi. Per questo, ha chiesto scusa a Helena e Iago Garcia.

“Sto cercando di controllarla da diverso tempo. Mi pento poi”, ha dichiarato. Signorini ha iniziato a scavare per scoprire da dove arrivino questi scatti. Ma tutto questo non convince e non rasserena il pubblico, anzi. Continuano anche stasera le proteste, in quanto i telespettatori avrebbero preferito dare una lezione a Lorenzo con un provvedimento. Spolverato ha rivelato di aver che tutto proviene da quanto ha vissuto durante la sua infanzia. “Sono cresciuto pensando che quell’atteggiamento lì fosse giusto”, ha spiegato Lorenzo riferendosi ai litigi a cui pare prendesse parte in cortile suo padre.

A questo punto, Alfonso ha continuato a scavare, sapendo probabilmente già di questi eventi del suo passato. “A scuola mi obbligavano a fare delle cose per conto lui, cose brutte, come rubare o picchiare qualcuno”, ha raccontato. Il pubblico vede tutto questo come un modo per giustificare il suo comportamento poco corretto. Il conduttore ha, intanto, precisato che Lorenzo non ha mai usato violenza su una donna. Signorini ha poi ripreso un’intervista rilasciata dalla mamma del gieffino al settimanale Di Più, in cui ha svelato che a 15 anni ha vissuto qualcosa che non ha mai raccontato e che l’ha portato a chiudersi in casa per un anno.

Beatrice Luzzi è intervenuta per far notare che in Spagna, dove rappresentava l’Italia, Lorenzo avrebbe rubato capi e oggetti dei concorrenti spagnoli. Spolverato ha dichiarato di non aver rubato nulla, in quanto si è trattato di un gioco con il consenso dei diretti interessati. Molti telespettatori credono addirittura che Lorenzo fosse preparato a questo momento e purtroppo non convince nessuno. C’è anche chi accusa il reality show di aver strumentalizzato la giornata della violenza sulle donne per santificare Spolverato.

Grande Fratello 14esima puntata: eliminato, coppie divise, chi è in Tugurio

L’eliminato della 14esima puntata del GF è Clayton Narcross con l’8%. Il colpo di scena è arrivato con una svolta per le coppie della Casa. Questo blocco è iniziato con Federica e Alfonso in Tugurio. Entrambi sono stati messi di fronte a una scelta: uno dei due resterà lì nei prossimi giorni. Nessuno dei due avrebbe voluto lasciare l’altro lì da solo, tanto che non si arrivava a una decisione. Ci ha pensato Signorini a decidere, lasciando in Tugurio D’Apice. Quest’ultimo ha dato inizio a una catena, scegliendo la coppia da far scoppiare tra quelle che si sono create nella Casa.

Alfonso ha scelto Mariavittoria, che a sua volta ha fatto il nome di Lorenzo. Spolverato ha trasportato in Tugurio Yulia, che invece ha scelto Javier. Poco dopo, nella Casa, divisi in coppie, i concorrenti hanno dovuto affrontare la prova del bacio sott’acqua. Giglio con Helena, Shaila con Tommaso, Federica con Stefano hanno dovuto darsi da fare per cercare di conquistare del cibo per i loro partner in Tugurio. Alla fine, non hanno superato la prova.

GF nomination: chi è finito al televoto

Nessun immune stasera durante le nomination. In Tugurio sono state fatte le nomination palesi tra loro, mentre in Casa sono stati usati i piramidali. Al televoto sono finiti Lorenzo, Stefano, Helena, Calvani, Amanda e Shaila.