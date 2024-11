GF, parla Anna Pettinelli: “Cacciate Lorenzo, è una brutta persona”

Dopo il crollo degli ascolti registrato martedì 19 novembre, con uno share sceso al 15%, è ormai chiaro: quest’edizione del Grande Fratello è un vero flop. Le cause sono molteplici: dalla ripetizione del solito teatrino targato Temptation Island, già visto lo scorso anno, a un cast debole con personaggi poco convincenti, fino alle scelte degli autori, che continuano ad ignorare le richieste del pubblico. Per tutta la settimana, infatti, l’hashtag #fuorilorenzo è rimasto tra i primi in tendenza sul social X, con molti utenti che hanno richiesto a gran voce l’espulsione o un provvedimento per Lorenzo Spolverato.

Il comportamento del modello milanese è stato più volte al centro delle critiche in questi mesi, ma negli ultimi giorni ha raggiunto il culmine a causa dei suoi atteggiamenti aggressivi e fuori luogo verso Javier Martinez ed Helena Prestes. Nonostante la forte rivolta social, durante la diretta del Grande Fratello, Alfonso Signorini non ha preso alcun provvedimento nei confronti di Lorenzo. Il conduttore e l’opinionista Beatrice Luzzi si sono limitati a richiamarlo brevemente, invitandolo a non esagerare. Il risultato? Le richieste del pubblico sono state completamente ignorate.

Nella puntata di Pomeriggio Cinque di oggi, mercoledì 20 novembre, Myrta Merlino ha parlato delle ultime dinamiche del Grande Fratello insieme ai suoi opinionisti, tra cui Anna Pettinelli e Caterina Collovati. Le due non hanno avuto peli sulla lingua e hanno stroncato Lorenzo Spolverato, dicendo di essere d’accordo con il pubblico: il ragazzo dovrebbe essere espulso dal reality. Ecco l’appello della professoressa di Amici:

Io spero che lo caccino Lorenzo. Io non lo odio, ma trovo che un uomo non si possa rivolgere alle donne come ha fatto lui, non si possono fare delle affermazioni sessiste come ha fatto lui. E mi dispiace per Shaila, questo non è un uomo con la U maiuscola, è proprio una brutta persona.

#GrandeFratello, Anna Pettinelli: "Dovrebbero cacciare Lorenzo, un uomo non si può rivolgere così alle donne"#Pomeriggio5 pic.twitter.com/heaLOgM3WA — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 20, 2024

Della stessa opinione è anche la Collovati, che ha detto: “Lo caccerei e mi auguro che vada. Cos’ha dimostrato? Solo zozzerie. Io sono stanca di vedere queste immagini di quest’uomo che, anche se sta usando una strategia, non è una strategia civile. Veramente è un essere che non mi piace”.