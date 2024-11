GF: il doppio volto di Lorenzo, chi è davvero? Jessica lo annienta

Luca Calvani e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello si contendono la leadership, secondo Alfonso Signorini. Trascorsi due mesi nella Casa, i due concorrenti continuano a non piacersi. Spolverato è felice di avere il suo blocco in questa 13esima puntata. Con una clip, Signorini mostra che spesso i due concorrenti parlano negativamente l’uno dell’altro dietro le spalle. A parlare stasera ci pensa subito Calvani, il quale nega di essersi avvicinato a Jessica Morlacchi perché consapevole della sua forza.

La cantante romana conferma, spiegando di non aver mai pensato che si fosse avvicinato a lei per visibilità. Non solo, aggiunge:

“Io spero che non faccia più la pasta in bianco a Lorenzo. Gliela facesse Shaila. Ha detto che la cucinava perché aveva visto che stava male. Lui si prende cura di te e tu dici queste cose dietro”

Così la Morlacchi difende Luca, il quale fa notare che in realtà con Lorenzo nella Casa si potrebbero divertire. Calvani, però, crede che Spolverato l’abbia scelto come sua nemesi. In effetti, l’attore si è sempre mostrato propenso a creare un rapporto pacifico con Lorenzo. Al contrario, quest’ultimo è rimasto spesso indifferente di fronte ai suoi gesti.

Intanto, Amanda Lecciso ha i suoi dubbi su Luca. Jessica ha consigliato alla sua amica di parlare con Calvani, che a detta sua avrebbe un cuore grande. A dire la sua ci pensa anche Mariavittoria Minghetti, la quale ci tiene a precisare che né Luca né Amanda sarebbero innamorati di Lorenzo, come qualcuno dice. Helena Prestes si scaglia contro Lorenzo, accusandolo di creare gruppi ed escludere alcuni coinquilini.

In studio, Cesara Buonamici ammette di non riuscire a capire perché ci sia ostilità tra Calvani e Spolverato. Beatrice Luzzi crede che siano due prima donne. Ma chi avrà la meglio secondo l’attrice? Ebbene l’opinionista spiazza sempre con le sue risposte: “Sicuramente una donna”. Intanto, il pubblico è furioso in quanto non solo non è arrivata la squalifica di Lorenzo, richiesta da molti telespettatori, ma neppure un rimprovero.

Spolverato in questi giorni ha superato il limite in diverse occasioni. Sono tanti i telespettatori che hanno notato alcune frasi abbastanza forti che Lorenzo ha usato contro Helena Prestes e Javier Martinez. Eppure Alfonso Signorini non dà peso a questo, anzi va avanti con le puntate puntando spesso l’attenzione proprio su questo gieffino. Se in passato il conduttore si sarebbe lasciato andare a un duro richiamo per Lorenzo, questa volta preferisce mantenere il distacco dai rimproveri in diretta televisiva, nel prime time di Canale 5.

E proprio nelle puntate in prima serata, Spolverato appare come un angioletto. Infatti, a differenza di come appare nel corso delle giornate, durante le puntate Lorenzo è sempre composto e con un atteggiamento angelico e pacifico. Stasera non dà alcuna soddisfazione e, soprattutto, nessuna spiegazione sull’astio che prova nei confronti di Luca. Qual è il vero Lorenzo? Si chiedono i telespettatori.