GF, Lorenzo Spolverato nella bufera: pubblico chiede provvedimenti

Il pubblico non perdona più. Nelle ultime ore, in seguito alle sue pesanti dichiarazioni sul conto di un altro inquilino della Casa più spiata d’Italia, Lorenzo Spolverato è finito nell’occhio del ciclone e i telespettatori, riversati in massa sui social, hanno chiesto a gran voce la sua squalifica dal reality show.

Spolverato nell’occhio del ciclone

Nelle ultime ore infatti, uno dei protagonisti assoluti del celebre reality show è stato proprio Spolverato che, con le sue pesantissime dichiarazioni nei confronti di Javier Martinez, ha suscitato l’ira del pubblico che ora lo vorrebbe vedere fare le valigie e uscire definitivamente dal gioco.

Dichiarazioni che, con tutta probabilità sono state suscitate dalla gelosia di Spolverato nei confronti della compagna, Shaila Gatta, e del suo attuale rapporto con Martinez. Infatti, come ormai tutti sapranno, prima che la storia d’amore tra Lorenzo e l’ex velina di Striscia la Notizia prendesse il via, quest’ultima stava già frequentando il calciatore spagnolo. A quel punto, Martinez, venuto a conoscenza del rapporto che si stava creando tra Shaila e Spolverato, ha deciso di prendere definitivamente le distanze.

Un allontanamento che non è stato certo privo di scontri e litigate, motivo per il quale, solo pochi giorni fa, Shaila ha voluto rimettere le cose a posto e chiarire una volta per tutte con Javier. Un confronto che ha letteralmente mandato su tutte le furie Lorenzo, e che ha fatto venire a galla ancora una volta la sua grande gelosia nei confronti della compagna.

Insomma, una situazione degna di una soap opera e che, come anticipato, con tutta probabilità, oltre a causare la rottura definitiva del rapporto di amicizia che si era venuto a creare tra Javier e Lorenzo nelle prime settimane di Grande Fratello, ha anche scatenato la rabbia di quest’ultimo. L’atteggiamento di Spolverato ha giustamente scosso il web che, indignato e deluso per l’accaduto, ha iniziato a chiedere a gran voce che venissero presi dei seri provvedimenti nei suoi confronti, come la squalifica dal gioco.

Che cosa ha detto Lorenzo a Javier

Per i meno informati, ecco quali sono state le dichiarazioni di Lorenzo Spolverato che hanno fatto tanto indignare il web nelle ultime ore. Dopo il confronto tra Shaila Gatta e Javier infatti, Spolverato, nel corso di una chiacchierata con la ballerina, ha affermato: “Javier le cose in faccia non me le dice. Ha paura. Che uomo, che pisci**za. Se lo becco…”

Ma non è finita qui in quanto poco dopo, parlando con Yulia Bruschi, il gieffino ha continuato il discorso dicendo: “Ho sognato che lo menavo. Non lo posso vedere in questi giorni, è assurdo. Non lo so perché”.

Insomma, parole molto forti che hanno portato i telespettatori a chiedere che finalmente venga dato un peso alle dichiarazioni dei gieffini che, in quanto tali, dovrebbero essere un esempio per le persone che li guardano quotidianamente da casa ma che, al contrario, ogni giorno che passa si dimostrano essere sempre più lontani da quello che potrebbe essere un modello da emulare.

Arriverà la squalifica?

Cosa deciderà di fare Alfonso Signorini in questo frangente? Per saperlo occorrerà attendere la prossima puntata del Grande Fratello, in programma per martedì 19 novembre, in quanto al momento non è ancora chiaro che cosa succederà e nemmeno se il conduttore o la produzione del reality show decideranno di prendere dei provvedimenti nei confronti del gieffino. Molti sono però convinti che, anche questa volta, le parole oggetto di critica, cadranno nel vuoto come già successo in molte altre occasioni nella storia del Grande Fratello.

Una cosa è certa: nelle ultime ore Spolverato è stato chiamato in confessionale più volte, ma non è detto che ciò sia dovuto alle sue dichiarazioni nei confronti di Martinez. Infatti, pare che, proprio nelle ultime ore, Lorenzo abbia scoperto di avere un problema di salute che potrebbe anche costringerlo a uscire dal gioco, almeno temporaneamente, per potersi sottoporre ad alcuni accertamenti.